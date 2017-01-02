.
,

Дайте подготовиться!


0

Сегодня, 17:13
 Количество просмотров: 34
    

С понедельника в Ангарске начались городские конкурсы на лучших работников образования и лучшие образовательные организации.

Всю неделю учителя и воспитатели показывают открытые занятия, рассказывают о себе, пишут эссе. Детские сады и школы готовят презентации. Выбирают лучших работников дополнительного образования, воспитателя года, учителя года, лучшего учителя ОБЖ, лучшие школы и детские сады.

Так что берегите своих педагогов на этой неделе, все силы им надо направить на то, чтобы получить победу.

Присутствовать на конкурсах простому зрителю или болельщику не получится – всё проходит в учебных кабинетах, группах, только в присутствии жюри. В жюри конкурсов – работники управления образования и руководители муниципального общественного совета «Родительская инициатива».

Итоги конкурсов подведут во вторник, 31 января, в 15.00, в ДК «Нефтехимик». Там узнаем имена победителей.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Ограбление иркутского офиса «Быстрозайма»
Массовая драка у паба «Харатс» в Ангарске
Трезвая пробежка 1 января в 12-00
Все новости категории

Спортивные новости
Бегали и прыгали
Отбор в сборную
«Ермак» не узнать
Все новости категории

Реклама


ТРЕБУЮТСЯ:
РУКОВОДИТЕЛЬ
отдела рекламы,
РАБОТНИКИ
в рекламный отдел.
Резюме отправлять по адресу:
vrem@irmail.ru
Тел. 8-914-934-01-26 ___________________________
ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН.
пос. Мегет,
30, 32, 34 мкр.
пос. Старица
тел. 52-29-55,
8-950-134-77-30
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
тел. 8-964-809-78-16 ___________________________

Происшествия
Всё ещё ищут
Честь мундира
По горячим следам
Все новости категории

Общество
Головой работайте!
Дайте подготовиться!
Язык любви
Все новости категории

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Статей за Январь 2017 (253)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)
Статей за Сентябрь 2016 (422)
Статей за Август 2016 (457)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru