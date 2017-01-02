Дайте подготовиться!



Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

Всю неделю учителя и воспитатели показывают открытые занятия, рассказывают о себе, пишут эссе. Детские сады и школы готовят презентации. Выбирают лучших работников дополнительного образования, воспитателя года, учителя года, лучшего учителя ОБЖ, лучшие школы и детские сады.Так что берегите своих педагогов на этой неделе, все силы им надо направить на то, чтобы получить победу.Присутствовать на конкурсах простому зрителю или болельщику не получится – всё проходит в учебных кабинетах, группах, только в присутствии жюри. В жюри конкурсов – работники управления образования и руководители муниципального общественного совета «Родительская инициатива».Итоги конкурсов подведут во вторник, 31 января, в 15.00, в ДК «Нефтехимик». Там узнаем имена победителей.