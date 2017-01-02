Головой работайте!

Для того чтобы уметь за себя постоять, вовсе необязательно хорошо работать кулаками и иметь большую силу. Об этом вам лучше всех расскажет 15500-й подписчик нашей газеты Дмитрий Николаевич ЗУЕВ - педагог по айкидо и карате образовательного центра «Гармония». Он-то знает, что любая победа, впрочем, как и умение не довести дело до драки, идёт из головы.Дмитрий ЗУЕВ (слева крайний) и его ученики взрослой группы айкидо СК «Ермак». Как видите, все и правда молодые.
Фото из архива Д.Н. ЗУЕВА
Дмитрий Николаевич - коренной ангарчанин. Вспоминает:- По молодости часто приходилось драться, в 90-е годы конфликты между молодёжью происходили на каждом шагу. Тогда мне очень сильно помогли восточные единоборства (я с детства занимался дзюдо и греко-римской борьбой в «Ермаке»). Вначале просто защищался, а когда стал взрослее, начал чаще применять психологические приёмы. Со временем начинаешь чувствовать конфликт ещё до того, как он назрел, и уходишь от него. Как сказал Чак НОРРИС, он практически перестал драться, когда стал чемпионом мира.
Дмитрий Зуев окончил АГТА, но после академии столкнулся с трудностью, тогда невозможно было устроиться на работу на комбинат, в АНХК шли сокращения.- Из всего нашего выпуска по специальности работают единицы,
- рассказывает наш подписчик. - И тогда я пошёл учиться дальше, окончил физкультурный техникум (кафедра спортивных боевых единоборств). И я нисколько не жалею, что мне не удалось устроиться на работу по первой специальности, счастлив, что моё хобби стало профессией.
Для тех, кто не знает, чем отличаются карате и айкидо, поясним: карате - это атака, здесь играют большую роль сила и скорость. А айкидо – это концентрация на защите, надо уметь перенаправить энергию атакующего в нужное вам русло.
Дмитрий Николаевич работает в «Гармонии» с 2003 года. А до этого был физруком в школе № 23, она в те времена ещё обычной школой была. Говорит, в «Гармонии» интереснее, чем в школе. В секцию ведь дети уже ходят по своему желанию, никого не надо заставлять заниматься.
Дмитрию Зуеву 45 лет. А не выглядит. Говорит:- Все мои взрослые ученики, которые серьезно занимаются единоборствами, выглядят лет на 10 моложе. Люди, которые серьезно занимаются, перестают пить, курить, даже Новый год они встречают без излишеств. Поэтому молодо и выглядят.
На газету «Время» Дмитрий Зуев подписывается с 2012 года, а до этого многие годы её выписывала его мама Нэлли Николаевна ЗУЕВА, она тоже была педагогом.
- В газете я в первую очередь читаю спортивную страничку,
- говорит подписчик. - А ещё мне интересны новости. У нас город небольшой, поэтому я встречаю в газете много своих знакомых.
От нашей газеты подписчику в подарок достался органайзер. Он же педагог! Пусть спортивный, но всё равно педагог. А им не только в зале нужно упражняться, иногда нужно ещё и бумажной работой заниматься.
Наталья ОЖОГИНА