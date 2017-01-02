Головой работайте!

Фото из архива Д.Н. ЗУЕВА

Наталья ОЖОГИНА

Дмитрий Николаевич - коренной ангарчанин. Вспоминает:Дмитрий Зуев окончил АГТА, но после академии столкнулся с трудностью, тогда невозможно было устроиться на работу на комбинат, в АНХК шли сокращения.- рассказывает наш подписчик. -Для тех, кто не знает, чем отличаются карате и айкидо, поясним: карате - это атака, здесь играют большую роль сила и скорость. А айкидо – это концентрация на защите, надо уметь перенаправить энергию атакующего в нужное вам русло.Дмитрий Николаевич работает в «Гармонии» с 2003 года. А до этого был физруком в школе № 23, она в те времена ещё обычной школой была. Говорит, в «Гармонии» интереснее, чем в школе. В секцию ведь дети уже ходят по своему желанию, никого не надо заставлять заниматься.Дмитрию Зуеву 45 лет. А не выглядит. Говорит:На газету «Время» Дмитрий Зуев подписывается с 2012 года, а до этого многие годы её выписывала его мама Нэлли Николаевна ЗУЕВА, она тоже была педагогом.- говорит подписчик. -От нашей газеты подписчику в подарок достался органайзер. Он же педагог! Пусть спортивный, но всё равно педагог. А им не только в зале нужно упражняться, иногда нужно ещё и бумажной работой заниматься.