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Запись начинается!


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С 1 февраля начнётся запись детей в 1-е классы. С тех пор как запись стала производиться по прописке, а за школами закрепили определенные территории, это стало настоящим резонансным событием.

С 1 февраля по 30 июня школы запишут тех, кто прописан на закреплённой территории. С 1 июля по 5 сентября при наличии свободных мест – всех остальных детей.

В этом году постановлением мэра АГО № 53-па от 20.01.2017 были изменены границы территорий, закрепленных за школами. В частности, у многострадальной школы № 37, в которую даже по прописке дети не помещались, были кварталы 177, 178, 179, 180, 182, 188, микрорайоны 33, 34, а остались только кварталы 177, 179, 182, микрорайон 33 (дом 5). А вот у инновационных учебных заведений, которые долгое время держали оборону и закрепляли за собой по одному кварталу или микрорайону, территории были существенно расширены. Так, за школой № 10 теперь закреплены кварталы 75, 76, 78 (в прошлом году был только 76-й), за школой № 27 - 80, 81, 106 (дома 6, 7а, 7б, 7в, 8), гимназией № 1 - кварталы 178, 180, микрорайон 33 (дома 6, 7, 8).

Ознакомиться с полным списком территорий можно на сайте администрации АГО angarsk-adm.ru, раздел «Администрация», «Правовые акты», № 53-па от 20.01.2017. На сайте каждой школы должны быть указаны прилегающие к ней территории.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА
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