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Зарплату обещают повысить


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Сегодня, 13:34
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Соглашение о повышении минимального размера заработной платы было подписано 26 января.

По его условиям, размер минимальной заработной платы в Иркутской области в 2017 году будет повышен дважды – с 1 апреля и с 1 июля. Свои подписи под документом поставили председатель правительства Иркутской области Александр БИТАРОВ, председатель союза «Иркутское областное объединение организаций профсоюзов» Александр ОБОЛКИН и президент Иркутской региональной ассоциации работодателей «Партнерство товаропроизводителей и предпринимателей» Алексей СОБОЛЬ.

С 1 апреля размер минимальной заработной платы у работников бюджетной сферы южных районов Иркутской области (к которым относится и Ангарск) составит 8 798 рублей, с 1 июля он увеличится до 9 286 рублей. В северных районах суммы составят 11 369 и 12 000 рублей соответственно. Таким образом, с 1 апреля минимальные зарплаты будут составлять 90% от прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения Иркутской области, а с 1 июля – 95%. С 1 января 2018 года минимальная заработная плата работников бюджетной сферы достигнет 100% величины прожиточного минимума.

Действие соглашения обеспечит повышение заработной платы более 112 тыс. человек.

Надежда ИВАНОВА
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