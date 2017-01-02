Зарплату обещают повысить

Надежда ИВАНОВА

По его условиям, размер минимальной заработной платы в Иркутской области в 2017 году будет повышен дважды – с 1 апреля и с 1 июля. Свои подписи под документом поставили председатель правительства Иркутской области Александр БИТАРОВ, председатель союза «Иркутское областное объединение организаций профсоюзов» Александр ОБОЛКИН и президент Иркутской региональной ассоциации работодателей «Партнерство товаропроизводителей и предпринимателей» Алексей СОБОЛЬ.С 1 апреля размер минимальной заработной платы у работников бюджетной сферы южных районов Иркутской области (к которым относится и Ангарск) составит 8 798 рублей, с 1 июля он увеличится до 9 286 рублей. В северных районах суммы составят 11 369 и 12 000 рублей соответственно. Таким образом, с 1 апреля минимальные зарплаты будут составлять 90% от прожиточного минимума, установленного для трудоспособного населения Иркутской области, а с 1 июля – 95%. С 1 января 2018 года минимальная заработная плата работников бюджетной сферы достигнет 100% величины прожиточного минимума.Действие соглашения обеспечит повышение заработной платы более 112 тыс. человек.