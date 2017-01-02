С 1 февраля пенсии увеличатся

Ольга КРАСНОВА

Как сообщил министр труда и соцзащиты России Максим ТОПИЛИН, в 2017 году страховые пенсии по старости будут повышаться два раза: в феврале и апреле. С 1 февраля 2017 года страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличатся на 5,4%. Именно такой рост инфляции, по данным Росстата, был в 2016 году, и ровно на эту величину индексируются страховые пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Но только неработающим пенсионерам.В апреле индексация будет незначительной, и на конец года в целом она составит 5,8%. В результате в 2017 году среднегодовой размер страховой пенсии по старости составит 13 620 рублей, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 467 рублей. При этом величина пенсии превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60%.Если пенсионер продолжает работать, то на индексацию он может не рассчитывать. Такое положение сохранится до 2018 года. Однако для этой категории пенсионеров ежегодно в августе производится перерасчет.Военные пенсии с 1 февраля 2017 года также будут увеличены, индексация составит 4%. Изменения коснутся размера пенсии, который с 1 января 2017 года составит 72,23% от оклада во время службы. В 2016 году этот показатель был равен 69,45%.