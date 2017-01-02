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Попала в газету


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Вчера, 19:05
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Наша 40-летняя 13500-я подписчица Валентина Ивановна АБРОСЬКИНА приехала за призом в газету из Мегета вместе с соседкой Ниной Валентиновной АНДРЕЕВОЙ. Валентина Ивановна – инвалид с детства, живёт в одном подъезде с Ниной Валентиновной. Дружат по-соседски. «Вот и я нечаянно попала в газету!» - улыбается нам соседка Нина Валентиновна.

Попала в газету
На фото Валентина АБРОСЬКИНА (справа) с родной сестрой Ольгой ХОРОШИХ.
Фото из архива В.И. АБРОСЬКИНОЙ



Валентина Ивановна живёт в Мегете с 1981 года. Приехали сюда из Иркутска с родителями. Квартиру здесь получил отец Иван Сергеевич АБРОСЬКИН, который всю жизнь проработал на железной дороге.

Самое удивительное в нашей истории то, что Валентина Ивановна… не умеет читать! Не ходила в школу по причине своего заболевания. Однако ей очень нравится наша газета! Особенно фотографии Николая СТЕРНИНА, а ещё всё о погоде. Новости ей читает и рассказывает соседка… А может быть, наша подписчица так любит газету, потому что её ценит отец… Как бы там ни было, а подписку на нашу газету Валентина Ивановна никогда не пропускает!

Так же, как и ежегодную уборку, которую две соседки затевают по весне в подвале подъезда.

- Мы с Валей порядок наводим, ещё и цветы возле дома сажаем, - рассказывает Нина Андреева. - У нас и в подъезде цветы, евроокна, домофон. Мы живём в пятиэтажке, в основном все друг друга очень хорошо знают, это не то что новые дома, где соседи друг с другом едва здороваются.

У Аброськиных есть дача, которая находится по дороге в Стеклянку. У них там, как уверяет Валентина Ивановна, всё растёт. Летом они работают, зато зимой не бедствуют.

Валентина Ивановна никогда в жизни призов не получала, поэтому наш подарок – фен, её очень порадовал.

Наталья ОЖОГИНА
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тел. 52-29-55,
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