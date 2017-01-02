Попала в газету

Фото из архива В.И. АБРОСЬКИНОЙ

Наталья ОЖОГИНА

Валентина Ивановна живёт в Мегете с 1981 года. Приехали сюда из Иркутска с родителями. Квартиру здесь получил отец Иван Сергеевич АБРОСЬКИН, который всю жизнь проработал на железной дороге.Самое удивительное в нашей истории то, что Валентина Ивановна… не умеет читать! Не ходила в школу по причине своего заболевания. Однако ей очень нравится наша газета! Особенно фотографии Николая СТЕРНИНА, а ещё всё о погоде. Новости ей читает и рассказывает соседка… А может быть, наша подписчица так любит газету, потому что её ценит отец… Как бы там ни было, а подписку на нашу газету Валентина Ивановна никогда не пропускает!Так же, как и ежегодную уборку, которую две соседки затевают по весне в подвале подъезда.- рассказывает Нина Андреева. -У Аброськиных есть дача, которая находится по дороге в Стеклянку. У них там, как уверяет Валентина Ивановна, всё растёт. Летом они работают, зато зимой не бедствуют.Валентина Ивановна никогда в жизни призов не получала, поэтому наш подарок – фен, её очень порадовал.