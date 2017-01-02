ГДЕ НАС НЕТ

В каких городах предлагают хорошие вакансии



Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

26 января прошла очередная ярмарка вакансий. Они проходят каждый месяц, для тех, кто бывает там регулярно, уже вырисовывается некая система: повторяющиеся работодатели (что наводит на подозрение о невыгодных условиях труда) и огромное количество безработных, большинство из которых выходят из зала через 15 минут с разочарованными лицами.Эта ярмарка называлась межтерриториальной, то есть, помимо вакансий в Ангарске, предлагались вакансии в Иркутске, Усолье, Нижегородской, Томской областях и в Хабаровском крае. Иногородние вакансии были распечатаны на больших полотнах и висели по стенам. Народ толпился, снимал на телефоны.– раздаётся из толпы.Потому что явно видно: вся Россия за МКАДом получает такие же копейки, как и мы в Ангарске. Бухгалтер, Томская область - от 15 до 30 тысяч. Преподаватель, Томская область - 18 тысяч. Слесарь-электрик в Нижнем Новгороде – 20 тысяч. Продавец там же – 10 тысяч. Юрист в Нижегородской области – 7,5 тысячи рублей. Надо ли говорить, что в Усолье совсем с зарплатами швах? Кто только не требуется, а выше 25 тысяч никому не обещают.Самую высокую зарплату мы увидели в списке иркутских вакансий: машинист катка – 125 тысяч в ООО «НафтаБурСервис». На этом же предприятии машинисту буровой установки обещают 107 тысяч рублей. И ещё парочка нефтяных иркутских компаний своим работникам сулят шестизначную зарплату. Не спешите разыскивать их телефон. По личному опыту знаю (в Ангарске тоже есть организации, работающие с недрами нашей Родины) - такие фирмы не берут с улицы, побеседуют со всеми, соберут резюме и сформируют базу на 20 лет вперёд, чтобы не испытывать нехватки в работниках. Хотя это только наши предположения.С огромным списком вакансий сидели на ярмарке представители Ангарского перинатального центра и горбольницы № 1.От такой нехватки врачей в городе действительно становится страшно. Требуются акушеры-гинекологи, анестезиологи-реаниматологи, эндоскопист, аллерголог, ревматолог, физиотерапевт, реаниматолог, офтальмолог, медсестры и другие.И такая ситуация с врачами, видимо, по всей России. Потому что даже в списках иногородних вакансий несколько листов занимают вакансии врачей. Интересно, куда деваются выпускники медвузов, в которых стабильно высокий конкурс? Наверное, идут сразу в дорогие платные клиники…Максимальную зарплату врача мы нашли в Томской области – 45 тысяч. В остальных регионах – порядка 20 тысяч. А кушать хочется всем, докторам в том числе.Побываешь на ярмарках, посмотришь поверхностно, кажется: ну вот же, работа есть! Не тут-то было! Замечаем женщину средних лет, которая у каждого работодателя спрашивает: «Вам уборщица не требуется?» Знакомимся.Светлана Григорьевна БУЙВИС, ухоженная женщина при макияже, не похожа на представительницу рабочей профессии. И мы не ошиблись: у неё высшее образование по специальности «автоматизация химико-технологических процессов», однако как только ей исполнилось 55, её попросили выйти на пенсию. И всё. Больше, оказалось, пенсионеры никому не нужны, какими бы хорошими специалистами они ни были. Светлана Буйвис решила подработать хотя бы уборщицей, но, говорит, и такую работу найти… не может.Двое мужчин стоят уже у выхода, взгляды разочарованные. По всему видно – серьёзные, опытные, интеллигентные мужики! Неужели безработные? Да. 43-летний Сергей ГОРЯНИН и 53-летний Марк ХАРАВИНКИН – бывшие работники МСУ-76, что находится в районе бывшего кинотеатра «Октябрь». По словам мужчин, предприятие почти развалилось.- рассказал нашей газете Сергей, который был начальником участка, имеет высшее образование и стаж работы более 20 лет.Марк Харавинкин был на предприятии экскаваторщиком, стаж работы 34 года, имеет все категории.Вообще ярмарка вакансий – это огромное скопление людских судеб. Ходим мы все по улицам, спешим, не смотрим друг на друга, и кажется, что всё хорошо – люди одетые, озабоченные, значит, живём. Ан нет. На таких мероприятиях как раз и видно, что люди озабочены не делом, которое их продвигает вперед, а элементарно поиском куска хлеба.57-летний Сергей Анатольевич КУТУЗОВ к нам подошёл сам: «Может, поможете мне через газету найти какую-либо работу?» И рассказал о своей беде. Много лет назад мужчина развёлся с женой, всё, что было, оставил в бывшей семье. Пока был полон сил, снимал квартиру и работал на ЗБХ машинистом экструдера. В прошлом году у него случился инсульт. Отказала правая рука. Дали 3-ю группу инвалидности. Но с работы пришлось уйти – физический труд стал невозможен, соответственно, снимать квартиру мужчина тоже не может. Его бывшая жена и дети общую квартиру давно продали, переехали в Москву. Человек остался без угла и без работы. Пенсия по вредности и инвалидности составляет 12400 рублей. Снял у знакомых запущенную комнату, платит за неё. Ситуация аховая. Ищет работу сторожем или вахтёром, желательно с проживанием, но готов зацепиться за любой вариант. Каждый день сам ходит по учреждениям города и ищет себе работу.32-летняя Галина ЧЕРЕМИСОВА, филолог с высшим образованием, работала в школе учителем русского языка и литературы. Решила сменить вид деятельности, уйти от бесконечных бумаг и тетрадей. Однако это оказалось не так просто. Несколько месяцев подобрать себе достойную работу не может. Имеет двоих детей и, как большинство женщин, зависит от графика: утром детей надо увести в сад-школу, вечером забрать, да и выходные с ними провести хочется.30-летний Александр ТУРЧАНИНОВ ищет работу монтажника технологического оборудования, получать хочет тысяч 30.Вообще народ загадывает реальные зарплаты – люди средних лет с хорошим образованием хотят 25-30 тысяч. Уборщики, сторожа вполне осознанно просят 10-15.Что предлагали в Ангарске? Новая городская организация «Парки Ангарска» набирала рабочих зелёного хозяйства, дворников, бригадиров, менеджеров. Что сулит нам действительно обновленные парки. Страховые компании, как всегда, ищут страховых агентов. Школа № 20 – учителей физкультуры и технологии для мальчиков (классическая ситуация – мужики в школах не задерживаются). Ангарский политехникум – завбиблиотекой, инженера по охране труда и лаборанта. ЧПОУ «Викинг» - охранников. ООО «Орбита» - пекарей, поваров, кондитеров. И, как всегда, толпы мужчин собрал вокруг себя ангарский военкомат, предлагая службу по контракту. Это настоящее спасение для мужиков – если есть образование, отменное здоровье, то дадут и стабильную зарплату, и квартиру, правда… в другом регионе.Когда мы шли на межтерриториальную ярмарку, думали: вот ещё десятки ангарчан найдут работу в других городах и уедут из Ангарска. А побывали там и поняли: не стоит уезжать. По всей нашей многострадальной стране у народа те же трудности, что и в Ангарске: зарплаты невысокие, специалистов не хватает. Есть народная мудрость: «Где родился, там и пригодился». Если вы потеряли работу, то стоит оценить на ярмарках рынок труда, понять, кто требуется, и переучиться. Это, говорят, никогда не поздно сделать.А вообще не возлагайте больших надежд на ярмарку, только на себя. Ходите, предлагайте свои услуги. При такой конкуренции среди безработных, которую мы видим каждый месяц на ярмарках, вполне возможно, что директор решит сменить какого-то нерадивого работника на вас.