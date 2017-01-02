Месторождение золота Сухой лог разыграли на аукционе

Совместное предприятие госкорпорации «Ростех» и крупнейшей золотодобывающей компании «Полюс» – «СЛ Золото» – стало победителем аукциона на месторождение Сухой Лог в Бодайбинском районе. Аукцион состоялся 26 января в Москве.
Находящийся в столице заместитель Председателя Правительства Иркутской области Виктор Кондрашов сообщил по телефону, что вторым участником торгов была компания «Золото Бодайбо». В качестве залога участники заплатили по 8,5 млрд рублей. Цена каждого последующего шага составляла около 900 млн рублей. Победителем была названа компания, заплатившая 9 млрд 406 млн рублей.– Трудно переоценить это событие, которого в Иркутской области ждали последние 15-20 лет. Для региона это создание от двух до четырех тысяч рабочих мест. Это поступления от налога на добычу полезных ископаемых. Это инфраструктура, которая будет в Бодайбинском районе,
– подчеркнул Виктор Кондрашов.
По словам зампреда областного Правительства, при выходе на проектную мощность «СЛ Золото» может добывать на месторождении Сухой Лог от 50 до 100 тонн драгоценного металла в год. Это значит, что Иркутская область может претендовать на первое место в России по добыче золота.
Также Виктор Кондрашов сообщил, что Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил на имя Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева обращение с предложением рассмотреть вопрос о включении в соглашение между Роснедрами и «СЛ Золото» пункта о регистрации предприятия на территории нашего региона.СПРАВКАПрогнозные ресурсы золота по категориям B+C1+C2 месторождения Сухой Лог оцениваются в 1953 тонны, серебра — в 1541 тонну, забалансовые запасы золота — в 799 тонн. Доля Сухого Лога в общих запасах золота России составляет 28%.irkobl.ru