Месторождение золота Сухой лог разыграли на аукционе

Находящийся в столице заместитель Председателя Правительства Иркутской области Виктор Кондрашов сообщил по телефону, что вторым участником торгов была компания «Золото Бодайбо». В качестве залога участники заплатили по 8,5 млрд рублей. Цена каждого последующего шага составляла около 900 млн рублей. Победителем была названа компания, заплатившая 9 млрд 406 млн рублей.– подчеркнул Виктор Кондрашов.По словам зампреда областного Правительства, при выходе на проектную мощность «СЛ Золото» может добывать на месторождении Сухой Лог от 50 до 100 тонн драгоценного металла в год. Это значит, что Иркутская область может претендовать наТакже Виктор Кондрашов сообщил, что Губернатор Иркутской области Сергей Левченко направил на имя Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева обращение с предложением рассмотреть вопрос о включении в соглашение между Роснедрами и «СЛ Золото» пункта о регистрации предприятия на территории нашего региона.