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58 млн. рублей на «Обеспечение жильем молодых семей»


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Сегодня, 11:06
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58 млн. рублей на «Обеспечение жильем молодых семей»
Такое решение было принято Правительством РФ в Москве. Федеральные деньги в размере 58 млн 283 тыс. рублей поступят в бюджет Иркутской области для реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы.

Стоит отметить, что Иркутская область уже 12 лет принимает участие в реализации мероприятий федеральной целевой программы «Жилище». В 2016 году на софинансирование мероприятий областной подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы из областного бюджета было предусмотрено более 39 млн рублей.

Финансирование из федерального бюджета осуществлялось в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» по результатам конкурсного отбора. По итогам реализации областной Подпрограммы в 2016 году молодым семьям выдано 203 свидетельства о праве получения социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, в том числе 68 свидетельств многодетным молодым семьям.

В 2017 году из областного бюджета в порядке софинансирования будет выделено свыше 50 млн рублей. В настоящее время министерством по молодёжной политике Иркутской области готовится пакет документов для заключения соглашения о предоставлении и распределении в 2017 году субсидии из федерального бюджета Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств Иркутской области на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительства) жилья.

В I квартале 2017 года будет проведен конкурсный отбор муниципальных образований Иркутской области для участия в реализации областной Подпрограммы в 2017 году.

Фото: sudak.rk.gov.ru

Источник: irkobl.ru
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