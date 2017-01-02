Более тысячи инвалидов трудоустроились в 2016 году

Для 29 человек в 2016 году были созданы рабочие места в рамках программы содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов. Работодателям компенсируют издержки из областного бюджета. В 2016 году на это было потрачено 1,9 млн. рублей. В 2017 году планируется создать 20 рабочих мест для трудоустройства инвалидов, на эти цели из областного бюджета выделено 1,4 млн. рублей.Наталья Воронцова отметила, что далеко не всем людям с ограниченными возможностями необходимы специальные условия для работы. В регионе с 2009 года реализуется закон «О квотировании рабочих мест для инвалидов». В 2016 году благодаря ему работали около 5 тыс. человек. Самое большое количество людей с ограниченными возможностями приняли на работу в корпорации «Иркут» – 303 человека. В лидерах также ПАО «Иркутскэнерго» - 58 человек, Ангарская нефтехимическая компания - 36 человек, Иркутскнефтепродукт, Иркутский релейный завод, Ангарская птицефабрика.В Иркутской области проживаетв трудоспособном возрасте, более 21 тыс. из них работают. Если раньше специалисты центров занятости населения подбирали вакансии только для тех, кто сам захотел трудиться, то теперь о возможности устройства на работу проинформируют всех граждан, имеющих инвалидность. Главное бюро медико-социальной экспертизы по Иркутской области предоставило в органы занятости населения более 17 тыс. выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов, где для каждого разработан перечень мероприятий по профессиональной реабилитации.В центрах занятости населения городов и районов Иркутской области составлен план-график проведения мероприятий по информированию инвалидов о возможностях трудоустройства на 1 полугодие 2017 года. С ним можно ознакомиться на сайте министерства труда и занятости Иркутской области: http://www.irkzan.ru в разделе «Незанятым инвалидам, многодетным родителям, родителям, воспитывающих детей-инвалидов».