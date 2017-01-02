Более тысячи инвалидов трудоустроились в 2016 году

Более тысячи человек с ограниченными возможностями устроили на работу в 2016 году специалисты центров занятости населения Иркутской области. Им подобрали вакансии в сферах оптовой и розничной торговли, предоставления услуг населению, образования, обрабатывающего производства по профессиям пекаря, швеи, инженера-программиста, экономиста, инженера по снабжению, печатника, бухгалтера. Об этом сообщила министр труда и занятости региона Наталья Воронцова.
Для 29 человек в 2016 году были созданы рабочие места в рамках программы содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов. Работодателям компенсируют издержки из областного бюджета. В 2016 году на это было потрачено 1,9 млн. рублей. В 2017 году планируется создать 20 рабочих мест для трудоустройства инвалидов, на эти цели из областного бюджета выделено 1,4 млн. рублей.
Наталья Воронцова отметила, что далеко не всем людям с ограниченными возможностями необходимы специальные условия для работы. В регионе с 2009 года реализуется закон «О квотировании рабочих мест для инвалидов». В 2016 году благодаря ему работали около 5 тыс. человек. Самое большое количество людей с ограниченными возможностями приняли на работу в корпорации «Иркут» – 303 человека. В лидерах также ПАО «Иркутскэнерго» - 58 человек, Ангарская нефтехимическая компания - 36 человек, Иркутскнефтепродукт, Иркутский релейный завод, Ангарская птицефабрика.
В Иркутской области проживает 85 тыс. инвалидов
в трудоспособном возрасте, более 21 тыс. из них работают. Если раньше специалисты центров занятости населения подбирали вакансии только для тех, кто сам захотел трудиться, то теперь о возможности устройства на работу проинформируют всех граждан, имеющих инвалидность. Главное бюро медико-социальной экспертизы по Иркутской области предоставило в органы занятости населения более 17 тыс. выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов, где для каждого разработан перечень мероприятий по профессиональной реабилитации.
В центрах занятости населения городов и районов Иркутской области составлен план-график проведения мероприятий по информированию инвалидов о возможностях трудоустройства на 1 полугодие 2017 года. С ним можно ознакомиться на сайте министерства труда и занятости Иркутской области: http://www.irkzan.ru в разделе «Незанятым инвалидам, многодетным родителям, родителям, воспитывающих детей-инвалидов».irkobl.ru