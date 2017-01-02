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Награда дающая право на присвоение звания «Ветеран труда»


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Сегодня, 12:56
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Награда дающая право на присвоение звания «Ветеран труда»
Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 8 ноября 2016 года № 1175 в качестве ведомственного знака отличия Министерства спорта Российской Федерации, дающего право на присвоение звания «Ветеран труда», был установлен Почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта».

Почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» является высшей ведомственной наградой в сфере физической культуры и спорта. Почетным знаком награждаются лица, внесшие существенный вклад в развитие физической культуры и спорта.

Представляемые к награждению Почетным знаком, должны одновременно соответствовать следующим требованиям:

а) наличие стажа работы (службы) в сфере (отрасли) физической культуры и спорта не менее 15 лет, включая стаж работы (службы) в организации (органе), представляющей ходатайство, не менее 3 лет.

б) наличие иных наград и (или) поощрений Министерства спорта России;

в) наличие профессиональных заслуг в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики) (сведения о поощрениях и награждениях за эффективную и добросовестную трудовую (служебную) деятельность, о победах во всероссийских, региональных и муниципальных конкурсах профессионального мастерства и (или) иные сведения);

г) отсутствие не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

д) отсутствие неснятого дисциплинарного взыскания.

Иными наградами Министерства спорта Российской Федерации являются:

медаль Петра Лесгафта;

медаль Николая Озерова;

нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта»;

Почетная грамота Министерства спорта Российской Федерации;

Благодарность Министра спорта Российской Федерации.

Представление о награждении ведомственными наградами (с приложением ходатайства, выписки из протокола собрания коллектива, справка ГИВЦ ГУВД об отсутствии неснятой или непогашенной судимости (срок действия справки 1 год) у представляемого лица и письменного согласия представляемого лица на обработку персональных данных) подается представляющей организацией в министерство спорта Иркутской области, которое согласовывает представленные документы с Губернатором Иркутской области и направляет документы на рассмотрение вопроса о награждении ведомственной наградой в Министерство спорта Российской Федерации.

В связи с тем, что изменения, которые внесены в статью 7 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», вступили в силу с 1 июля 2016 года, за гражданами, которые по состоянию на 30 июня 2016 года награждены иными ведомственными наградами Министерства спорта Российской Федерации сохраняется право на присвоение звания «Ветеран труда» при наличии трудового (страхового) стажа, учитываемого для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслуги лет, необходимой для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении. По вопросу присвоения звания «Ветеран труда» гражданину, имеющему ведомственную награду и необходимый трудовой (страховой стаж), необходимо обращаться в управление социальной защиты населения по месту его жительства.

Вышеперечисленные правовые акты, а также бланк представления к награждению Почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» и ведомственными наградами Министерства спорта Российской Федерации размещены в подразделе «Ведомственные награды» раздела «Награды и почетные звания» на официальном сайте министерства спорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://minsport.irkobl.ru.

Минспорта Иркутской области
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