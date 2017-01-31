Новое в новом

Что изменилось в налоговом законодательстве с 01.01.2017 г.

Светлана Борисовна КАЖАЕВА

До 01.01.2017 г. федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования» регулировались отношения, связанные с исчислением и уплатой (перечислением) страховых взносов в Пенсионный фонд РФ на обязательное пенсионное страхование, фонд социального страхования РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование. В связи с принятием федерального закона от 03.07.2016г. №250-ФЗ с 01.01.2017г. регулирование по исчислению и уплате вышеуказанных страховых взносов осуществляется в соответствии с главой 34 Налогового кодекса РФ. С 01.01.2017 г. администратором доходов по вышеуказанным страховым взносам стал налоговый орган. И начиная с 01.01.2017 г. необходимо быть осмотрительным при подготовке платежных поручений на уплату страховых взносов в Пенсионный фонд, фонд медицинского страхования и в фонд социального страхования на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. По данному поводу вышло разъясняющее письмо ФНС России от 01.12.2016 № ЗН-4-1/22860@. Как следует из письма ФНС,Ведомство обращает внимание, что с 1 января 2017 года при заполнении платежек в них необходимо будет внести:- ИНН и КПП налогового органа, который администрирует платеж (в поле 61 «ИНН» и поле 103 «КПП»);- сокращенное наименование органа федерального казначейства с дополнительным указанием в скобках сокращенного наименования налогового органа, который администрирует платеж (в поле 16 «Получатель»);- КБК (коды бюджетной классификации), первые три знака которого обозначают ФНС - 182 (в поле 104).Напоминаю, что с 1 января 2017 года администрирование страховых взносов на ОМС, на случай болезни и в связи с материнством возложено на налоговые органы. ОднакоЧтобы плательщик страховых взносов не запутался в платежах с 01.01.2017г., ФНС России подготовила «Информацию об администрировании налоговыми органами страховых взносов в 2017 году вместе с сопоставительной таблицей доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование и соответствующих им кодов подвидов доходов бюджетов на 2017 год, к применяемым в 2016 году». Данная таблица доступна в Интернете. Открыв её, вы без труда найдете правильный КБК для оплаты страховых взносов. Обращаю ваше внимание: с 01.01.2017 КБК делится на две группы - платежи, которые необходимо заплатить за истекшие периоды до 01.01.2017 г., и платежи, которые необходимо оплачивать после 01.01.2017 г.К примеру, чтобы заплатить с 01.01.2017 г. страховые взносы зана обязательное пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в Пенсионный фонд на выплату страховой пенсии, необходимо указать КБК 182 102 02010 06 1000 160. А если этот платеж будет за январь 2017 года, то КБК будет иным: 182 1 02 02010 06 1010 160.Данные изменения коснулись как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей. Поэтому тем предпринимателям, которые не имеют расчетных счетов, а оплату страховых взносов (в том числе фиксированных платежей в Пенсионный фонд и фонд медицинского страхования) производят через банки, прежде чем идти в банк, надо узнать, на какие платежные реквизиты необходимо производить платежи.