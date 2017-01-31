Новое в новом

Что изменилось в налоговом законодательстве с 01.01.2017 г.
До 01.01.2017 г. федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования» регулировались отношения, связанные с исчислением и уплатой (перечислением) страховых взносов в Пенсионный фонд РФ на обязательное пенсионное страхование, фонд социального страхования РФ на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование. В связи с принятием федерального закона от 03.07.2016г. №250-ФЗ с 01.01.2017г. регулирование по исчислению и уплате вышеуказанных страховых взносов осуществляется в соответствии с главой 34 Налогового кодекса РФ. С 01.01.2017 г. администратором доходов по вышеуказанным страховым взносам стал налоговый орган. И начиная с 01.01.2017 г. необходимо быть осмотрительным при подготовке платежных поручений на уплату страховых взносов в Пенсионный фонд, фонд медицинского страхования и в фонд социального страхования на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. По данному поводу вышло разъясняющее письмо ФНС России от 01.12.2016 № ЗН-4-1/22860@. Как следует из письма ФНС, при уплате взносов в январе 2017 года по платежам за декабрь 2016 года в платежке надо писать реквизиты налоговой, а не фондов.
Ведомство обращает внимание, что с 1 января 2017 года при заполнении платежек в них необходимо будет внести:
- ИНН и КПП налогового органа, который администрирует платеж (в поле 61 «ИНН» и поле 103 «КПП»);
- сокращенное наименование органа федерального казначейства с дополнительным указанием в скобках сокращенного наименования налогового органа, который администрирует платеж (в поле 16 «Получатель»);
- КБК (коды бюджетной классификации), первые три знака которого обозначают ФНС - 182 (в поле 104).
Напоминаю, что с 1 января 2017 года администрирование страховых взносов на ОМС, на случай болезни и в связи с материнством возложено на налоговые органы. Однако администрирование взносов на травматизм налоговикам не передается, ими продолжит заниматься фонд социального страхования, поэтому реквизиты при их уплате не меняются.
Чтобы плательщик страховых взносов не запутался в платежах с 01.01.2017г., ФНС России подготовила «Информацию об администрировании налоговыми органами страховых взносов в 2017 году вместе с сопоставительной таблицей доходов по страховым взносам на обязательное социальное страхование и соответствующих им кодов подвидов доходов бюджетов на 2017 год, к применяемым в 2016 году». Данная таблица доступна в Интернете. Открыв её, вы без труда найдете правильный КБК для оплаты страховых взносов. Обращаю ваше внимание: с 01.01.2017 КБК делится на две группы - платежи, которые необходимо заплатить за истекшие периоды до 01.01.2017 г., и платежи, которые необходимо оплачивать после 01.01.2017 г.
К примеру, чтобы заплатить с 01.01.2017 г. страховые взносы за декабрь 2016 года
на обязательное пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в Пенсионный фонд на выплату страховой пенсии, необходимо указать КБК 182 102 02010 06 1000 160. А если этот платеж будет за январь 2017 года, то КБК будет иным: 182 1 02 02010 06 1010 160.
Данные изменения коснулись как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей. Поэтому тем предпринимателям, которые не имеют расчетных счетов, а оплату страховых взносов (в том числе фиксированных платежей в Пенсионный фонд и фонд медицинского страхования) производят через банки, прежде чем идти в банк, надо узнать, на какие платежные реквизиты необходимо производить платежи.
Светлана Борисовна КАЖАЕВА