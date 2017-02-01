Сварщик – это круто

Откуда растут золотые руки

Если умеешь делать что-то хорошо руками, в жизни не пропадешь, уверен Дмитрий ПУДЕНИН.

Фото Николая СТЕРНИНА

Оксана ТИХАЯ

В прошлом году победителем I регионального чемпионатапо компетенции «Сварочные технологии» стал 21-летний студент Ангарского индустриального техникума Дмитрий ПУДЕНИН. В марте 2016 года в составе сборной Иркутской области он принял участие в полуфинале национального чемпионата по Сибирскому федеральному округу в Красноярске и завоевал там серебряную медаль в своей компетенции. А в мае участвовал в национальном чемпионате, проходившем в городе Красногорске Московской области, где попал в десятку лучших сварщиков. Мы встретились с Дмитрием, чтобы спросить, что изменилось в его жизни за год.– улыбается парень. -Отец Дмитрия - водитель автобуса, мать - повар. Кроме него, в семье есть трехлетняя сестренка. На будущий год Дмитрий собирается поступать в Иркутский национальный технический университет на факультет «Сварочное производство».Дмитрий уже успел это понять, побывав на собеседованиях на различных предприятиях города. Несмотря на красный диплом, его то не устраивала зарплата, то предлагали работу по более низкому разряду. У Пуденина он 5-й. От каких-то предложений он отказывался и сам. На морально устаревшем оборудовании не добьешься хорошего результата. А после тех современных лабораторий и оборудования, на котором привык работать в техникуме, возвращаться в прошлое ему совсем не хочется.Помните, в советском фильме «Влюблён по собственному желанию» героиня спрашивает у героя, токаря-середнячка, о чем он думает, вытачивая свои детали? Вот и я не могу удержаться от подобного чисто женского вопроса: есть ли в профессии сварщика что-то романтическое? То, от чего он ловит кайф? До этого спокойные глаза Димы сразу загораются:Вот и не верь после этого в поговорку, что судьба и за печкой найдет. Ведь изначально Дима думал поступать вовсе не на сварщика, а на автомеханика или автоэлектрика: из-за папы-водителя с детства интересовался машинами. Но в приемной комиссии Ангарского индустриального техникума предложили подать документы на специальность «Сварочное производство». Дима согласился и ни разу об этом не пожалел.На 2-м курсе Дмитрий занял второе место на конкурсе профессионального мастерства, получил приз в номинации «За самый эстетичный шов». Его работа был оценена экспертами как одна из самых аккуратных и красивых. А на 3-м курсе занял второе место на областном конкурсе по профессии сварщик.Профессия сварщика одна из тех, что дает возможность хорошего дополнительного заработка. Не говоря уже о том, чтобы сделать что-то для себя. По взятым в Интернете чертежам Дима сварил в гараж печь, работающую на отработанном масле. Оказалось, это намного выгоднее, чем топить дровами. А для родителей сделал мангал и две коптильни для холодного и горячего копчения. На первые заработанные деньги приобрел в машину автоаксессуары, приоделся сам.- говорит Дмитрий. -Бесспорно, очень круто быть топ-менеджером “Газпрома” или “Роснефти”. Но, к счастью, не только на них держится Россия, а на таких вот сварщиках, электриках, железнодорожниках и т.д. – людях рабочих профессий.