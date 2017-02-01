Сварщик – это круто

Откуда растут золотые рукиС 13 по 17 февраля в Ангарске пройдет II открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Иркутской области. WorldSkills - международное движение, которое репортеры не случайно называют Олимпийскими играми для рабочих. В 2012 году оно пришло и в Россию. Главная цель чемпионата - повышение престижа рабочих профессий и качества профессиональной подготовки.Если умеешь делать что-то хорошо руками, в жизни не пропадешь, уверен Дмитрий ПУДЕНИН.
Фото Николая СТЕРНИНА
В прошлом году победителем I регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
по компетенции «Сварочные технологии» стал 21-летний студент Ангарского индустриального техникума Дмитрий ПУДЕНИН. В марте 2016 года в составе сборной Иркутской области он принял участие в полуфинале национального чемпионата по Сибирскому федеральному округу в Красноярске и завоевал там серебряную медаль в своей компетенции. А в мае участвовал в национальном чемпионате, проходившем в городе Красногорске Московской области, где попал в десятку лучших сварщиков. Мы встретились с Дмитрием, чтобы спросить, что изменилось в его жизни за год.- Теперь я могу сказать, что стал самостоятельным. Получаю на руки 25 тысяч, и это не предел,
– улыбается парень. - Моя профессия входит в ТОП-50 самых востребованных по Иркутской области и России. Хороший сварщик может зарабатывать не меньше, чем хороший менеджер. Я к этому пока только стремлюсь.
Отец Дмитрия - водитель автобуса, мать - повар. Кроме него, в семье есть трехлетняя сестренка. На будущий год Дмитрий собирается поступать в Иркутский национальный технический университет на факультет «Сварочное производство». - В прошлом году я немного не успел, но нынче планирую обязательно. Хочу повышать свой профессиональный уровень. После окончания техникума мы получаем диплом техников, а после института я буду уже технологом или инженером. Разница есть. Кроме того, сварочные технологии активно развиваются, и специалисту необходимо постоянно совершенствовать свои знания.
Дмитрий уже успел это понять, побывав на собеседованиях на различных предприятиях города. Несмотря на красный диплом, его то не устраивала зарплата, то предлагали работу по более низкому разряду. У Пуденина он 5-й. От каких-то предложений он отказывался и сам. На морально устаревшем оборудовании не добьешься хорошего результата. А после тех современных лабораторий и оборудования, на котором привык работать в техникуме, возвращаться в прошлое ему совсем не хочется.
Помните, в советском фильме «Влюблён по собственному желанию» героиня спрашивает у героя, токаря-середнячка, о чем он думает, вытачивая свои детали? Вот и я не могу удержаться от подобного чисто женского вопроса: есть ли в профессии сварщика что-то романтическое? То, от чего он ловит кайф? До этого спокойные глаза Димы сразу загораются:
- Уже на первых практических занятиях у многих ребят стало все получаться. В разговорах с ними я ловил себя на том, что все задания выполняю с таким удовольствием, словно занимался этим всю жизнь. После объяснений мастера руки будто сами знали, что им делать. Хотя мелкие недочеты, конечно, были.
Вот и не верь после этого в поговорку, что судьба и за печкой найдет. Ведь изначально Дима думал поступать вовсе не на сварщика, а на автомеханика или автоэлектрика: из-за папы-водителя с детства интересовался машинами. Но в приемной комиссии Ангарского индустриального техникума предложили подать документы на специальность «Сварочное производство». Дима согласился и ни разу об этом не пожалел.
На 2-м курсе Дмитрий занял второе место на конкурсе профессионального мастерства, получил приз в номинации «За самый эстетичный шов». Его работа был оценена экспертами как одна из самых аккуратных и красивых. А на 3-м курсе занял второе место на областном конкурсе по профессии сварщик.
Профессия сварщика одна из тех, что дает возможность хорошего дополнительного заработка. Не говоря уже о том, чтобы сделать что-то для себя. По взятым в Интернете чертежам Дима сварил в гараж печь, работающую на отработанном масле. Оказалось, это намного выгоднее, чем топить дровами. А для родителей сделал мангал и две коптильни для холодного и горячего копчения. На первые заработанные деньги приобрел в машину автоаксессуары, приоделся сам. - Задача техника сварочного производства – организовать технологический процесс изготовления сварных конструкций. Скажем, пришла заготовка: надо сделать резервуар. Я должен подобрать сталь, электроды и т.д., составить технологическую карту и передать ее сварщику, который и будет варить резервуар,
- говорит Дмитрий. - Сейчас ведь варится почти всё, даже пластмасса. Полипропиленовые трубы дешевле, легче и долговечнее металла. Даже дерево склеивают, называя это сваркой. Люди всё время что-то изобретают. А новые технологии позволяют вести сварку под водой и в космосе. Очень много интересной информации об этом в Интернете.
Бесспорно, очень круто быть топ-менеджером “Газпрома” или “Роснефти”. Но, к счастью, не только на них держится Россия, а на таких вот сварщиках, электриках, железнодорожниках и т.д. – людях рабочих профессий.
Оксана ТИХАЯ