Регистрация не Конституция

Ограничить в правах не может

А. ТИТОВА, помощник прокурора города

При проведении проверочных мероприятий установлено, что у заявителей отсутствовала постоянная регистрация по месту жительства на территории г.Ангарска. В связи с чем им было отказано в получении пенсии по инвалидности либо в постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении. По результатам принятых прокуратурой города мер права граждан были восстановлены и защищены.Так, в одном случае при подаче заявления гражданином о назначении ему социальной пенсии по инвалидности, в управление Пенсионного фонда в Ангарском муниципальном образовании было представлено свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории Российской Федерации, однако в назначении пенсии человеку отказали. Основанием для отказа явилось непредставление документов, подтверждающих постоянное проживание на территории Иркутской области. Представленный заявителем документ подтверждал лишь факт временного проживания на территории г. Ангарска.При отсутствии места жительства на территории Российской Федерации необходим документ, подтверждающий место пребывания на территории Российской Федерации. Таким документом является свидетельство о регистрации по месту пребывания на территории Российской Федерации, временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации. Гражданином были представлены документы, предусмотренные действующим законодательством.Прокурор г. Ангарска обратился с иском в суд. Решением Ангарского городского суда решение ПФ об отказе в назначении пенсии по инвалидности в связи с отсутствием постоянной регистрации по месту жительства на территории г. Ангарска было отменено, на ПФ АМО возложена обязанность в назначении лицу социальной пенсии по инвалидности в соответствии со ст. 11 ФЗ от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ».В другом случае заявитель являлся инвалидом второй группы. В установленном законом порядке был признан малоимущим, обратился в администрацию Ангарского городского округа с целью постановки на учет как нуждающийся в жилом помещении, однако отсутствие регистрации по месту жительства на территории г. Ангарска стало причиной, по которой получил отказ.Прокуратурой в защиту его интересов в Ангарский городской суд было направлено заявление об установлении факта его проживания на территории г. Ангарска. Суд удовлетворил требования прокурора. Теперь человек получает возможность постановки на учет как гражданин, нуждающийся в жилом помещении с целью получения жилья по договору социального найма.Данные факты свидетельствуют, что отсутствие постоянной регистрации по месту жительства на территории г.Ангарска не лишает граждан прав, предусмотренных законодательством.