Что будет?

31 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК10.00-13.00 – выездной приём областных министров и их заместителей (соцразвития, здравоохранения, образования, жилищной политики, энергетики и транспорта),
администрация АГО, кабинет 17, запись по телефону 52-30-00 или адресу: площадь Ленина, здание администрации, кабинет 17. 14.00 – очередное заседание Думы АГО,
зал заседаний администрации АГО, площадь Ленина.15.00 – торжественное подведение итогов конкурса лучших работников образования и лучших образовательных организаций,
ДК «Нефтехимик».17.00 – творческая встреча с художниками Сергеем АТАВИНЫМ и Светланой ШУБНИКОВОЙ,
выставочный зал (ул. Глинки, 25).
1 ФЕВРАЛЯ, СРЕДАНачалась регистрация предпринимателей на Всероссийский интерактивный конкурс на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда
(до 20 марта 2017), регистрация на сайте www.aetalon.ru. 16.00 – уроки самообороны, мастер-класс от Антона ИСХАНОВА, чемпиона мира по тайскому боксу,
бывший ДК «Бытовик» (ул. Гражданская, 5), вход свободный, тел.67-11-82.
13.00 - заседание клуба «Помоги себе сам», тема «Работа с недомоганием»,
2 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ
ДК «Современник», малый зал, вход свободный.
16.30 – литературная гостиная, посвященная 85-летию Риммы КАЗАКОВОЙ,
библиотека на площади Ленина, вход свободный.
3 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА10.00-18.00 - открытие выставки вязаных игрушек от Натальи МАРТЫНОВОЙ,
Дворец ветеранов «Победа», вход свободный.12.00 – литературная гостиная к 75-летию В. ОБОДЗИНСКОГО,
библиотека № 14 (ДК «Лесник», мрн Китой), вход свободный.
14.00 – презентация книги о Денисе МАЦУЕВЕ,
отдел краеведения ЦГБ (18 мрн, дом 1).
17.00 – открытие школы красоты для женщин элегантного возраста,
Дворец ветеранов «Победа», вход свободный.17.00 – заседание клуба «Трилистник», творческий вечер Н. СЫЧЕВОЙ,
библиотека № 4 (94 кв-л, дом 8), вход свободный.
4 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА17.00 – просмотр фильма Микеланджело АНТОНИОНИ «Фотоувеличение»,
клуб любителей кино «Ракурс», ДК «Нефтехимик».
5 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ14.00 – мастер-класс по изготовлению русской лоскутной куклы,
библиотека имени Гайдара (106 кв-л, дом 8), вход свободный.15.00 – занятие кружка по тестопластике «Хлебная сказка»,
библиотека № 20 (7 мрн, дом 17), вход свободный.
18.00 – спектакль театра «Факел» «Свободная пара»,
212кв-л, дом 15.
До 17 февраля идёт приём заявок на конкурс по разработке фирменного стиля молодёжного центра
6 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
(адрес молодёжного центра: 212 кв-л, дом 15, театр «Факел»), заявки по адресу: 59 кв-л, дом 4 (бывшая гостиница «Саяны»), кабинет № 308, телефон 50-41-53, e-mail: UsovaNN@mail.angarsk-adm.ru.