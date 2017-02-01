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Что будет?


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Сегодня, 11:13
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31 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК

10.00-13.00 – выездной приём областных министров и их заместителей (соцразвития, здравоохранения, образования, жилищной политики, энергетики и транспорта), администрация АГО, кабинет 17, запись по телефону 52-30-00 или адресу: площадь Ленина, здание администрации, кабинет 17.

14.00 – очередное заседание Думы АГО, зал заседаний администрации АГО, площадь Ленина.

15.00 – торжественное подведение итогов конкурса лучших работников образования и лучших образовательных организаций, ДК «Нефтехимик».

17.00 – творческая встреча с художниками Сергеем АТАВИНЫМ и Светланой ШУБНИКОВОЙ, выставочный зал (ул. Глинки, 25).

1 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

Началась регистрация предпринимателей на Всероссийский интерактивный конкурс на лучшую организацию работ в области условий и охраны труда (до 20 марта 2017), регистрация на сайте www.aetalon.ru.

16.00 – уроки самообороны, мастер-класс от Антона ИСХАНОВА, чемпиона мира по тайскому боксу, бывший ДК «Бытовик» (ул. Гражданская, 5), вход свободный, тел.67-11-82.

2 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

13.00 - заседание клуба «Помоги себе сам», тема «Работа с недомоганием», ДК «Современник», малый зал, вход свободный.

16.30 – литературная гостиная, посвященная 85-летию Риммы КАЗАКОВОЙ, библиотека на площади Ленина, вход свободный.

3 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

10.00-18.00 - открытие выставки вязаных игрушек от Натальи МАРТЫНОВОЙ, Дворец ветеранов «Победа», вход свободный.

12.00 – литературная гостиная к 75-летию В. ОБОДЗИНСКОГО, библиотека № 14 (ДК «Лесник», мрн Китой), вход свободный.

14.00 – презентация книги о Денисе МАЦУЕВЕ, отдел краеведения ЦГБ (18 мрн, дом 1).

17.00 – открытие школы красоты для женщин элегантного возраста, Дворец ветеранов «Победа», вход свободный.

17.00 – заседание клуба «Трилистник», творческий вечер Н. СЫЧЕВОЙ, библиотека № 4 (94 кв-л, дом 8), вход свободный.

4 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

17.00 – просмотр фильма Микеланджело АНТОНИОНИ «Фотоувеличение», клуб любителей кино «Ракурс», ДК «Нефтехимик».

5 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

14.00 – мастер-класс по изготовлению русской лоскутной куклы, библиотека имени Гайдара (106 кв-л, дом 8), вход свободный.

15.00 – занятие кружка по тестопластике «Хлебная сказка», библиотека № 20 (7 мрн, дом 17), вход свободный.

18.00 – спектакль театра «Факел» «Свободная пара», 212кв-л, дом 15.

6 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

До 17 февраля идёт приём заявок на конкурс по разработке фирменного стиля молодёжного центра (адрес молодёжного центра: 212 кв-л, дом 15, театр «Факел»), заявки по адресу: 59 кв-л, дом 4 (бывшая гостиница «Саяны»), кабинет № 308, телефон 50-41-53, e-mail: UsovaNN@mail.angarsk-adm.ru.
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