Что будет?

31 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК

1 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА



2 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

3 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

4 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

5 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ



6 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

администрация АГО, кабинет 17, запись по телефону 52-30-00 или адресу: площадь Ленина, здание администрации, кабинет 17.зал заседаний администрации АГО, площадь Ленина.ДК «Нефтехимик».выставочный зал (ул. Глинки, 25).(до 20 марта 2017), регистрация на сайте www.aetalon.ru.бывший ДК «Бытовик» (ул. Гражданская, 5), вход свободный, тел.67-11-82.ДК «Современник», малый зал, вход свободный.библиотека на площади Ленина, вход свободный.Дворец ветеранов «Победа», вход свободный.библиотека № 14 (ДК «Лесник», мрн Китой), вход свободный.отдел краеведения ЦГБ (18 мрн, дом 1).Дворец ветеранов «Победа», вход свободный.библиотека № 4 (94 кв-л, дом 8), вход свободный.клуб любителей кино «Ракурс», ДК «Нефтехимик».библиотека имени Гайдара (106 кв-л, дом 8), вход свободный.библиотека № 20 (7 мрн, дом 17), вход свободный.212кв-л, дом 15.(адрес молодёжного центра: 212 кв-л, дом 15, театр «Факел»), заявки по адресу: 59 кв-л, дом 4 (бывшая гостиница «Саяны»), кабинет № 308, телефон 50-41-53, e-mail: UsovaNN@mail.angarsk-adm.ru.