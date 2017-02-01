Сказки для здоровья

Театральный фестиваль собирает деньги больным детям

Фото Николая СТЕРНИНА

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА



Он всегда был благотворительным – деньги от продажи билетов (а билет стоил 50-100 рублей) в этом году передадут 8-летней Кате ПАСИЧНИК, которая пережила уже два инфаркта и пять операций на сердце («В» от 21 апреля 2016 года – «Инфаркт после операции»). Пасичники – беженцы с Украины, мама одна воспитывает двух дочерей, работать не может, поскольку вынуждена постоянно быть с Катей. Семья живёт только помощью неравнодушных ангарчан. И это только одна детская судьба. Каждый год фестиваль помогает разным детям.В течение нескольких дней во Дворце творчества детей и молодёжи детские театры с утра до вечера играют свои спектакли. Можно целый день провести там. Организован буфет. Символом фестиваля много лет является Щелкунчик – его фигуру театры передают друг другу как эстафетную палочку. В последний день подводят итоги – вручают грамоты за лучшие актерские работы, а спектакль, признанный лучшим, получает на хранение на целый год Щелкунчика.В этом году участие в фестивале приняли более 20 детских и молодёжных театральных коллективов, сыграли 18 сказок и собрали в помощь Кате 65 тысяч рублей.Коллективом, у которого будет храниться целый год Щелкунчик, признан «Шоу-театр масок» из ДК «Энергетик» (режиссёр Алексей ПЕРМЯКОВ) за сказку «Не всё золото, что блестит».