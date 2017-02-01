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Сказки для здоровья


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Сегодня, 11:38
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Театральный фестиваль собирает деньги больным детям

Есть дела, которые с годами не только не выходят из моды, но становятся приметой времени. Одно из таких – фестиваль детских и юношеских театров «По страничкам любимых сказок». Организуют его педагоги Дворца творчества детей и молодёжи, в частности, бессменный режиссёр театра «Родничок» Тагир ХАМИТОВ. В минувшие выходные фестиваль прошёл уже в 26-й раз.

Сказки для здоровья
Музыкальная сказка «Дюймовочка» в исполнении иркутского театра «Маски». Половина театров на фестивале была из Иркутска.
Фото Николая СТЕРНИНА


Он всегда был благотворительным – деньги от продажи билетов (а билет стоил 50-100 рублей) в этом году передадут 8-летней Кате ПАСИЧНИК, которая пережила уже два инфаркта и пять операций на сердце («В» от 21 апреля 2016 года – «Инфаркт после операции»). Пасичники – беженцы с Украины, мама одна воспитывает двух дочерей, работать не может, поскольку вынуждена постоянно быть с Катей. Семья живёт только помощью неравнодушных ангарчан. И это только одна детская судьба. Каждый год фестиваль помогает разным детям.

В течение нескольких дней во Дворце творчества детей и молодёжи детские театры с утра до вечера играют свои спектакли. Можно целый день провести там. Организован буфет. Символом фестиваля много лет является Щелкунчик – его фигуру театры передают друг другу как эстафетную палочку. В последний день подводят итоги – вручают грамоты за лучшие актерские работы, а спектакль, признанный лучшим, получает на хранение на целый год Щелкунчика.

В этом году участие в фестивале приняли более 20 детских и молодёжных театральных коллективов, сыграли 18 сказок и собрали в помощь Кате 65 тысяч рублей.

Коллективом, у которого будет храниться целый год Щелкунчик, признан «Шоу-театр масок» из ДК «Энергетик» (режиссёр Алексей ПЕРМЯКОВ) за сказку «Не всё золото, что блестит».

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА
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