Первые шаги

На этой неделе начинаются первые работы по завершению строительства школы в 7а микрорайоне

Фото Николая СТЕРНИНА

Анастасия КУРМАЗОВА

В этом году из местного и областного бюджетов планируется потратить на завершение строительства 200 миллионов рублей. В обоих случаях средства будут выделены в рамках программ «Развитие образования». Пока речь идёт о совместном финансировании, то есть 50 на 50. Однако говорят, что мэр АГО Сергей ПЕТРОВ изо всех сил пытается долю участия местного бюджета уменьшить. Потому что иначе нам придётся слишком тяжело: всего за три года планируется потратить на этот проект 868 миллионов 714 тысяч рублей. Так что доля этого года – самая маленькая.Итак, что будет сделано в самое ближайшее время? План на 2017 год таков: убрать некоторые устаревшие конструкции, перегородки в помещениях, снести недостроенный блок Д. То есть сначала будут ломать, а не строить. Потом наведут порядок в инженерных коммуникациях: водопроводе, электричестве, канализации. Одновременно с этим начнутся и работы по сейсмоусилению. Внешне это не будет заметно, ведь усиливать будут конструкции внутри здания и в подвале. Однако именно эти работы позволят сдать в эксплуатацию школу высотой в 4 этажа, в то время как в нашем районе можно строить только трёхэтажные.Заниматься всем этим будет ЗАО «Стройкомплекс», зарегистрированное в Иркутске. Именно с этой организацией заключён муниципальный контракт на сумму 868 миллионов рублей. Выбирали подрядчика, как и положено, с помощью электронного аукциона, в котором было 2 участника. Второй не был допущен до конкурса, поскольку его предложения не соответствовали предложенным условиям.