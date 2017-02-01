Первые шаги

На этой неделе начинаются первые работы по завершению строительства школы в 7а микрорайонеПервым делом уберут недостроенный блок с торчащими сваями.
Фото Николая СТЕРНИНАРешение принято и оформлено, документы согласованы, подрядчик выбран, даже начальное финансирование выделено. Как рассказал нашей газете руководитель МКУ «Служба муниципального хозяйства» Андрей САФРОНОВ (именно эта служба выступает заказчиком), первые работы на стройплощадке уже ведутся, пока только подготовительные.
В этом году из местного и областного бюджетов планируется потратить на завершение строительства 200 миллионов рублей. В обоих случаях средства будут выделены в рамках программ «Развитие образования». Пока речь идёт о совместном финансировании, то есть 50 на 50. Однако говорят, что мэр АГО Сергей ПЕТРОВ изо всех сил пытается долю участия местного бюджета уменьшить. Потому что иначе нам придётся слишком тяжело: всего за три года планируется потратить на этот проект 868 миллионов 714 тысяч рублей. Так что доля этого года – самая маленькая.
Итак, что будет сделано в самое ближайшее время? План на 2017 год таков: убрать некоторые устаревшие конструкции, перегородки в помещениях, снести недостроенный блок Д. То есть сначала будут ломать, а не строить. Потом наведут порядок в инженерных коммуникациях: водопроводе, электричестве, канализации. Одновременно с этим начнутся и работы по сейсмоусилению. Внешне это не будет заметно, ведь усиливать будут конструкции внутри здания и в подвале. Однако именно эти работы позволят сдать в эксплуатацию школу высотой в 4 этажа, в то время как в нашем районе можно строить только трёхэтажные.
Заниматься всем этим будет ЗАО «Стройкомплекс», зарегистрированное в Иркутске. Именно с этой организацией заключён муниципальный контракт на сумму 868 миллионов рублей. Выбирали подрядчика, как и положено, с помощью электронного аукциона, в котором было 2 участника. Второй не был допущен до конкурса, поскольку его предложения не соответствовали предложенным условиям.
Анастасия КУРМАЗОВА