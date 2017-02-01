Сидят на всякий случай

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ПРОДАМ ГАРАЖ

в а/к "Искра-2"

(3,5х6), охрана,

свет, тепло, тех. этаж.

8-964-741-49-01,

8-902-769-00-09. ___________________________

ТРЕБУЮТСЯ:

РУКОВОДИТЕЛЬ

отдела рекламы,

РАБОТНИКИ

в рекламный отдел.

Резюме отправлять по адресу:

vrem@irmail.ru

Тел. 8-914-934-01-26 ___________________________

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН.

пос. Мегет, 95 квл.

30, 32, 34 мкр.

пос. Старица

тел. 52-29-55,

8-950-134-77-30 ___________________________