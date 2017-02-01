Сидят на всякий случай

Завтра, 1 февраля, начнется запись детей в 1-е классы. В прошлом году это событие проходило очень масштабно.В этом году толпы в школе № 37 нет, но тетрадочка есть. И дежурный сидит. С улицы вас просто так не пропустят.
Фото Николая СТЕРНИНА
Например, в школе № 37 родители будущих первоклассников в течение недели днём и ночью сидели возле школы («В» от 30 января 2016 года – «Осада»)
. В этом году территории школ были пересмотрены (постановление мэра АГО № 53-па от 20.01.2017), и довольно разумно: где много – уменьшили, где мало – добавили. Однако до нас дошёл слух, что в школе № 37 родители по-прежнему несут вахту. В понедельник, 30 января, мы поехали в школу № 37, прогремевшую в прошлом году даже в областных СМИ, посмотреть, как там нынче дела.
На двери школы нас встретило объявление: в этом году школа № 37 наберет четыре первых класса – 100 человек. Администрация школы убедительно просит не сидеть в очередях и уверенно сообщает: «Все дети с закрепленной за школой территории будут в обязательном порядке зачислены в школу!» В фойе школы сидит бабушка с тетрадкой. Знакомимся. Так и есть! Это Галина Семёновна – бабушка будущей первоклассницы. Всё-таки родители вахту несут!
По словам женщины, по ночам никто не сидит – заступают с утра. Суть дежурства – отмечать тех, кто не передумал. Промолчит человек долгое время, его из списка вычеркнут. В тетрадке – 80 фамилий. Совершенно очевидно, что зачислены будут все.
В этот же день заезжаем ещё в одну очень востребованную школу - № 10. Охранник, вахтёр, секретарь говорят, что никакой записи до 1 февраля не ведется. Похоже, проблема решена? Поживём до 1 февраля и увидим.
Напоминаем: посмотреть новый список территорий, закрепленных за школами, можно на сайте администрации АГО Angarsk-adm.ru, в разделе «Администрация», «Правовые акты», № 53-па от 20.01.2017. Или на сайтах школ.
Анастасия ТЮЛЬПАНОВА