Солнечный круг

Зачем буряты танцуют ёхор

Галина АМЯГА, фото Натальи ХУЛУГУРОВОЙ

- восхищаются женщины этой девушкой, словно сошедшей с картин Зорикто ДОРЖИЕВА.Ехор - это национальный бурятский народный танец, известный не меньше, чем бурятские позы, и тоже круглый. Его движения напоминают принципы коллективного выживания в неблагоприятных погодных и экономических условиях: прижаться друг к другу плотнее, топать сильнее, двигаться быстрее... Может, поэтому ехору столько лет – первое упоминание относится к 1849 году. Хороводы есть у многих народов, но кто их знает сейчас и - главное - кто танцует? А ехор именно танцуют. На бурятских свадьбах и праздниках обязательно. А теперь еще и тотально шестой год подряд.Тотально, т.е. буряты всего мира, где бы они ни жили, делают это, готовясь к наступлению нового бурятского года. И, конечно, снимают на видео, сегодня без этого ничего не шевелится. И сбрасывают в Интернет. Чтобы 26 февраля, в Сагаалган, Новый год по лунному календарю, самый главный бурятский праздник, на центральной площади города Улан-Удэ, столице бурят всего мира, на специальном большом экране показать видеофильм, собранный из этих записей и неопровержимо доказывающий: зиме конец, скоро лето, будет тепло, холода и неприятности позади, денег нет, но вы держитесь.В этом году ехор обещают танцевать Америка, Корея, Испания и Таиланд. Сдается мне, что это самый крутой танец в мире, такой же, как танго или вальс. И тоже непростой. Эти дорожки шагов еще запомнить надо. Начинаем с левой ноги типа топ-топ, потом правой ногой в круг, потом перебираем обеими как маленькие лебеди… Движения рук на каждую дорожку свои, плечами работаем, про голову не забываем! Быстро, еще быстрее! Теснее, еще теснее! Держать круг! По солнцу, как солнце, чтобы было солнце!..Ну не знаю, как они это в праздничном виде делают, если и в трезвом мы друг другу все ноги отдавили!- объясняют местные.Говорят, что в этом танце сгорают все обиды и недоразумения. И правда, уже через полчаса обучения в теплом зале ДК все вспотели и взмолились: пойдемте на улицу! В кругу энергетика бешеная, не замерзнешь. Кроме того, на участниках ёхора, кроме обычной одежды, еще и праздничные хубянси – цветные национальные халаты с орнаментом. Круг получается не просто горячим, но ярким, как солнце в летний день.Буряты говорят, что ехор у каждого свой. Ехор в Одинске отличает разновозрастность. В его кругу танцуют малыши и школьники, девушки, парни, пенсионеры, даже собака рядом крутилась. Правда, в молодежной пятерке всего один юноша. Зато какой! Высокий и ловкий Владимир БАРАЕВ заканчивает медучилище. Был еще Антон ЗАНГЕЕВ, но на тотальный ехор он попадет теперь только в 2018 году, когда придет из армии.Сейчас в Одинске все чаще рожают по трое детей. У стоящей со мной рядом в круге Гэрэлмы ПЛАТОНОВОЙ уже трое, и у каждого есть русское и обязательно бурятское имя. Так, дочку Вику зовут Сылмык, т.е. Ясный День, сына Валеру – Содном, что значит Добродетель, Дениса – Булад, т.е. Сталь. У самой Гэрэлмы нет русского имени, а ее трудное значит просто Свет. Одинцы участвуют в тотальном ехоре третий год с особым энтузиазмом, и лет через 5-6 их круг точно станет еще больше, еще теснее, еще крепче. Тогда и заживет село богато и свободно – как солнце.