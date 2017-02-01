.
,

Солнечный круг


0

Сегодня, 12:22
 Количество просмотров: 95
    

Зачем буряты танцуют ёхор

Солнечный круг
Участников было столько, что они еле влезли на площадку перед ДК.

- Расширяем круг! Ровненько стоим! Убрали зелёный шнурок, чего он там болтается? Чтобы всё Улан-Удэ потом его увидело? – тоненькая Валя Шодорова, хореограф местного Дома культуры, умело распоряжается толпой, собравшейся в Одинске в минувшее воскресенье на тотальный ёхор. Валя ездит в Одинск учить этому традиционному бурятскому танцу местную ребятню и модному фитнесу их мам аж из Иркутска, и местные на неё не нарадуются.

- Повезло нам с учительницей! Требует, чтобы все волосок к волоску! - восхищаются женщины этой девушкой, словно сошедшей с картин Зорикто ДОРЖИЕВА.

- Двигаемся по солнцу! Левая рука снизу, правая сверху, в руке партнера! Круг должен быть тесным, единым!

Ехор - это национальный бурятский народный танец, известный не меньше, чем бурятские позы, и тоже круглый. Его движения напоминают принципы коллективного выживания в неблагоприятных погодных и экономических условиях: прижаться друг к другу плотнее, топать сильнее, двигаться быстрее... Может, поэтому ехору столько лет – первое упоминание относится к 1849 году. Хороводы есть у многих народов, но кто их знает сейчас и - главное - кто танцует? А ехор именно танцуют. На бурятских свадьбах и праздниках обязательно. А теперь еще и тотально шестой год подряд.

Солнечный круг
Буряты зовут Деда Мороза Сагаан Убын, то есть Белый Дед. Потому и халат у него не красный, а серебряный, белый. Его роль всегда и везде играет Сергей КУРЕНОВ, у него для этого и борода есть, просто он её дома забыл.

Тотально, т.е. буряты всего мира, где бы они ни жили, делают это, готовясь к наступлению нового бурятского года. И, конечно, снимают на видео, сегодня без этого ничего не шевелится. И сбрасывают в Интернет. Чтобы 26 февраля, в Сагаалган, Новый год по лунному календарю, самый главный бурятский праздник, на центральной площади города Улан-Удэ, столице бурят всего мира, на специальном большом экране показать видеофильм, собранный из этих записей и неопровержимо доказывающий: зиме конец, скоро лето, будет тепло, холода и неприятности позади, денег нет, но вы держитесь.

В этом году ехор обещают танцевать Америка, Корея, Испания и Таиланд. Сдается мне, что это самый крутой танец в мире, такой же, как танго или вальс. И тоже непростой. Эти дорожки шагов еще запомнить надо. Начинаем с левой ноги типа топ-топ, потом правой ногой в круг, потом перебираем обеими как маленькие лебеди… Движения рук на каждую дорожку свои, плечами работаем, про голову не забываем! Быстро, еще быстрее! Теснее, еще теснее! Держать круг! По солнцу, как солнце, чтобы было солнце!..

Ну не знаю, как они это в праздничном виде делают, если и в трезвом мы друг другу все ноги отдавили!

- Генетическая память! - объясняют местные.

Говорят, что в этом танце сгорают все обиды и недоразумения. И правда, уже через полчаса обучения в теплом зале ДК все вспотели и взмолились: пойдемте на улицу! В кругу энергетика бешеная, не замерзнешь. Кроме того, на участниках ёхора, кроме обычной одежды, еще и праздничные хубянси – цветные национальные халаты с орнаментом. Круг получается не просто горячим, но ярким, как солнце в летний день.

Солнечный круг
Танцевать ёхор может каждый, кто захочет. И кого научит Валя, хореограф местного ДК.

Буряты говорят, что ехор у каждого свой. Ехор в Одинске отличает разновозрастность. В его кругу танцуют малыши и школьники, девушки, парни, пенсионеры, даже собака рядом крутилась. Правда, в молодежной пятерке всего один юноша. Зато какой! Высокий и ловкий Владимир БАРАЕВ заканчивает медучилище. Был еще Антон ЗАНГЕЕВ, но на тотальный ехор он попадет теперь только в 2018 году, когда придет из армии.

Сейчас в Одинске все чаще рожают по трое детей. У стоящей со мной рядом в круге Гэрэлмы ПЛАТОНОВОЙ уже трое, и у каждого есть русское и обязательно бурятское имя. Так, дочку Вику зовут Сылмык, т.е. Ясный День, сына Валеру – Содном, что значит Добродетель, Дениса – Булад, т.е. Сталь. У самой Гэрэлмы нет русского имени, а ее трудное значит просто Свет. Одинцы участвуют в тотальном ехоре третий год с особым энтузиазмом, и лет через 5-6 их круг точно станет еще больше, еще теснее, еще крепче. Тогда и заживет село богато и свободно – как солнце.

Галина АМЯГА, фото Натальи ХУЛУГУРОВОЙ





Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Группа мошенников предстанет перед перед судом
12 тонн спирта
Утренняя Пробежка посвящённая ЗОЖ в Ангарске
Все новости категории

Спортивные новости
Иркутянин будет участвовать в Сурдлимпийских летних играх
Состоялся спортивный праздник «Иркутск, на лыжи!»
«Лыжня России» переносится на 11 февраля
Все новости категории

Реклама


ПРОДАМ ГАРАЖ
в а/к "Искра-2"
(3,5х6), охрана,
свет, тепло, тех. этаж.
8-964-741-49-01,
8-902-769-00-09. ___________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
РУКОВОДИТЕЛЬ
отдела рекламы,
РАБОТНИКИ
в рекламный отдел.
Резюме отправлять по адресу:
vrem@irmail.ru
Тел. 8-914-934-01-26 ___________________________
ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН.
пос. Мегет, 95 квл.
30, 32, 34 мкр.
пос. Старица
тел. 52-29-55,
8-950-134-77-30 ___________________________

Происшествия
15 тысяч рублей лишилась ангарчанка
Взрыв в гаражном кооперативе Ангарска
Не верьте гадалкам и целителям
Все новости категории

Общество
Можно получить участок земли на Дальнем востоке
Солнечный круг
Сидят на всякий случай
Все новости категории

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Статей за Февраль 2017 (13)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)
Статей за Сентябрь 2016 (422)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru