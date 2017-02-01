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Можно получить участок земли на Дальнем востоке


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Сегодня, 12:54
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Можно получить участок земли на Дальнем востоке

Жители Приангарья могут стать участниками программы «Дальневосточный гектар» и получить в пользование участок земли в Дальневосточном федеральном округе. Об этом сообщил министр имущественных отношений Иркутской области Владислав Сухорученко.

Закон о "Дальневосточном гектаре" был разработан по поручению Президента РФ Владимира Путина по итогам I Восточного экономического форума. Он вступил в силу 1 июня 2016 года. Его реализация проводится поэтапно и подразумевает получение гражданами РФ бесплатно участка площадью в 1 га на территории Дальнего Востока.

С 1 октября право оставить заявку на "Дальневосточный гектар" было распространено на всех жителей Дальнего Востока, с 1 февраля 2017 года закон будет распространен на жителей других регионов России.

- Жители нашего региона также могут бесплатно получить земельные участки на Дальнем Востоке под жилое строительство, фермерское хозяйство или предпринимательскую деятельность, - отметил Владислав Сухорученко.

В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. Территория выделяется в безвозмездное пользование сроком на 5 лет. По истечении этого периода участок можно получить в собственность или длительную аренду.

Подать заявку на получение земли можно на сайте НаДальнийВосток.РФ.

Источник: irkobl.ru
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