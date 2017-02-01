В больницу с сопровождением ДПС

Вечером к экипажу ДПС в составе инспектора Алексея Чигина и инспектора Альберта Уруджева, которые несли службу в районе аэропорта, подъехал автомобиль. Из транспортного средства выбежала напуганная женщина и сообщила полицейским, что ей требуется помощь.Выяснилось, что дочка женщины, находясь дома, почувствовала себя плохо, и она решила самостоятельно доставить малышку в больницу. Однако по дороге состояние девочки резко ухудшилось, растерянная мать обратилась за помощью к полицейским.В сложившейся ситуации госавтоинспекторы, включив проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал, за несколько минут сопроводили автомобиль в Ивано-Матренинскую больницу.В настоящее время жизни ребёнка ничего не угрожает. Родители девочки искренне поблагодарили инспекторов за оказанную помощь. В ближайшее время сотрудники ДПС намерены навестить маленькую пациентку.