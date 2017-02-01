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В больницу с сопровождением ДПС


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Вчера, 11:37
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В больницу с сопровождением ДПС
"В Иркутске инспекторы ДПС доставили в больницу трёхлетнюю девочку, которая нуждалась в срочной медицинской помощи", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Вечером к экипажу ДПС в составе инспектора Алексея Чигина и инспектора Альберта Уруджева, которые несли службу в районе аэропорта, подъехал автомобиль. Из транспортного средства выбежала напуганная женщина и сообщила полицейским, что ей требуется помощь.

Выяснилось, что дочка женщины, находясь дома, почувствовала себя плохо, и она решила самостоятельно доставить малышку в больницу. Однако по дороге состояние девочки резко ухудшилось, растерянная мать обратилась за помощью к полицейским.

В сложившейся ситуации госавтоинспекторы, включив проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал, за несколько минут сопроводили автомобиль в Ивано-Матренинскую больницу.

В настоящее время жизни ребёнка ничего не угрожает. Родители девочки искренне поблагодарили инспекторов за оказанную помощь. В ближайшее время сотрудники ДПС намерены навестить маленькую пациентку.

38.мвд.рф
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