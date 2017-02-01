Фестиваль «Байкальская пресса» станет международным

- сообщил Губернатор.Сергей Левченко также отметил, что в первую очередь планируется пригласить журналистов стран, с которыми Иркутская область давно сотрудничает в различных сферах.Кроме того, в ходе встречи глава региона и председатель Союза обсудили дальнейшее взаимодействие в вопросах освещения мероприятий, приуроченных к юбилею Иркутской области.