Фестиваль «Байкальская пресса» станет международным

Союз журналистов России станет соучредителем фестиваля «Байкальская пресса». Договоренность об этом достигнута в ходе встречи Губернатора Иркутской области Сергея Левченко и председателя Союза журналистов России Всеволода Богданова.
– Мы провели встречу с председателем Союза журналистов России Всеволодом Богдановым. Он согласился стать соучредителем нашего фестиваля «Байкальская пресса». Кроме того, он предложил пригласить журналистов из разных стран, что сделает наш фестиваль международным. Уверенно могу сказать, что подобного в Иркутской области еще не было, - сообщил Губернатор.
Сергей Левченко также отметил, что в первую очередь планируется пригласить журналистов стран, с которыми Иркутская область давно сотрудничает в различных сферах.
Кроме того, в ходе встречи глава региона и председатель Союза обсудили дальнейшее взаимодействие в вопросах освещения мероприятий, приуроченных к юбилею Иркутской области.