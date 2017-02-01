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«Выбери правильный путь!»


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Вчера, 12:51
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«Выбери правильный путь!»
Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России проводит конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни.

Мероприятие организовано с целью повышения эффективности пропаганды здорового образа жизни и формирования в обществе, прежде всего, в молодёжной среде негативного отношения к употреблению наркотических средств. Работы, направленные на конкурс, размещены в социальных сетях, где проводится онлайн голосование (https://vk.com/gunk_mvd). Со всеми представленными постерами можно ознакомиться, перейдя по ссылке https://vk.com/album-130039739_241138143.

Плакат студентки 1-го курса Иркутского государственного университета путей сообщения Кристины Пятовой вышел в финал Всероссийского конкурса «Выбери свой путь!» (под номером 42).

Голосование продлится до 18 ч. 00 мин.(мск) 08 февраля 2017 г.

Пресс-служба УНК ГУ МВД России по Иркутской области
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