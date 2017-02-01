Руки помнят

Мастера говорят, что наша сибирская береста всегда особо ценилась.

Фото Николая СТЕРНИНА

Оксана ТИХАЯ

138 работ, 17 участников со всей Иркутской области, 11 техник. Береста, лоскутное шитье, расписные игрушки, керамика, вышивка, ткачество на кроснах и многое другое… На первый взгляд, тут нет ничего особенного. Однако эта выставка - демонстрация того, как древние ремёсла приобретают современные формы.Могли ли подумать наши предки, что повседневная валяная обувь в 21 веке превратится в модный товар? Сейчас из шерсти всех цветов радуги валяют перчатки, фантазийные сумки, головные уборы и многое другое. Этот промысел переживает второе рождение, что видно по изделиям Любови КОРЖ.А знали ли вы, что береста из наших мест всегда ценилась? На Западе она более тонкая и ломкая, а наша из-за особых климатических условий получается пластичной. Берестяной промысел хорошо развит сейчас в Братске, Усть-Илимске, Саянске, Нижнеудинском районе и у нас в Ангарске. Берестяные штофы с изображением икон будто выполнены из нежного кружева.В 2019 году Хайтинскому керамическому заводу могло бы исполниться 150 лет. Сейчас от мощного предприятия осталась совсем небольшая мастерская, однако вещи из глины они по-прежнему делают профессионально.Есть на выставке и детское платьишко, в кармашек которого вставлена фотография его обладательницы. Оно явно ручной работы, швы не магазинные. Удивительно: девочка давно стала бабушкой, а платьице прошлого века до сих пор живо!Много книг и подарочных иллюстрированных изданий представлено краеведом Александром СЕРЁДКИНЫМ и краеведческим отделом ЦБС Любовью БЕЛОБОРОДОВОЙ и Ниной ФЕВРАТОВОЙ. Выставка будет работать до 21 февраля, и почти каждый день расписан для школьных экскурсий и мастер-классов.