Сто друзей

Ждут вас в библиотеках

Интерес к «живой», бумажной книге не угас. Правда сейчас он часто подогревается экранизацией книг. Так после сериала стали читать “Казус Кукоцкого” Л.Улицкой.

Читальный зал библиотеки № 3 ЦБС. Здесь не только читают и готовятся, но и проводят массовые мероприятия.

1. Наринэ АБГАРЯН «С неба упали три яблока».



2. Гузель ЯХИНА «Зулейха открывает глаза».



3. Роман СЕНЧИН «Зона затопления».



4. Алексей МОТОРОВ «Юные годы медбрата Паровозова».



5. Александр ЧУДАКОВ «Ложится мгла на старые ступени».



6. Роберт ГЭЛБРЕЙТ «Зов кукушки».

Центральная городская библиотека. Сейчас в библиотеке и в Интернет выходят.





Наталья ОЖОГИНА, фото Николая СТЕРНИНА



1. Евгений ВОДОЛАЗКИН «Авиатор».



2. Дина РУБИНА «Русская канарейка».



3. Леонид ЮЗЕФОВИЧ «Зимняя дорога».



4. Людмила УЛИЦКАЯ «Лестница Якова».



5. Марина СТЕПНОВА «Женщины Лазаря».



6. Захар ПРИЛЕПИН «Обитель».



7. Умберто ЭКО «Имя розы».



8. Стиг ЛАРССОН «Девушка с татуировкой дракона».

Часто, отвечая на вопрос:народ делает круглые глаза:А вот и неправда. Есть что. Причём именно то, что люди спрашивают, а не то, что находится в свободном доступе.Чтобы убедиться в том, что желания читателей совпадают с возможностями библиотек, мы решили воспользоваться рейтингами библиотеки № 3 и центральной городской библиотеки ЦБС Ангарска. Первой – потому что она находится в очень выгодном месте, на площади Ленина, соответственно, народу туда ходит очень много. Вторая - центральная библиотека, а значит, здесь аккумулируется весь цвет книжного фонда города.Библиотека № 3. Мы попросили ведущую литературной гостиной Ольгу ТИРСКИХ составить топ самых популярных сейчас книг. Итак, это:Единственная книга зарубежного автора, попавшая в топ библиотеки, «Зов кукушки» - это криминальный роман Джоан РОУЛИНГ, выпущенный ею под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. Почему так мало зарубежной литературы? Ольга Павловна пояснила нашей газете:Все эти книги можно взять в самой библиотеке № 3. Одна проблема - они очень популярны, а поэтому всё время находятся на руках, приходится «стоять» в очереди.Новая тенденция – в библиотеку за живой книгой пошла молодёжь. Не валом, но пошла. Читают БРЭДБЕРИ, РЕМАРКА (он, кстати, очень востребован!), «Поттериану» той же Роулинг, ТОЛКИЕНА, СЭЛИНДЖЕРА.А теперь самое интересное! Как рассказала Ольга Тирских, сейчас молодёжь берёт стихи БРОДСКОГО, МАЯКОВСКОГО, ЕСЕНИНА и… кладёт их на рэп! Что из этого в итоге получается, трудно представить…Как призналась Ольга Тирских, названный ею список могла бы возглавлять (то есть находилась бы на первом по популярности месте) книга Джорджа МАРТИНА «Песнь льда и пламени», по которой снят популярный сериал «Игры престолов». Вот её-то народ спрашивает постоянно, причём прямо по названию сериала. Так вот, «Песни льда и пламени» в библиотеке № 3 нет (а хотелось бы, ау, читатели, у кого есть лишняя – подарите!).Зато она есть в центральной городской библиотеке и в библиотеке №6 (находится в здании «Элеганта»). Правда, взять эти книги может не каждый – они идут с пометкой 18+.Ольга ТОБОЛЬ, директор ЦБС, рассказала нашей газете, что сейчас книжный фонд центральной библиотеки часто пополняется именно благодаря читателям.Удивили слова Ольги Васильевны, что сейчас читатель стал активно интересоваться историей родного края. Очень большим спросом пользуется 80-томная серия «Сибириада». Кстати, в эту серию входят книги «Вечный зов» Анатолия ИВАНОВА и «Прощание с Матёрой» Валентина РАСПУТИНА.Не знаю, как у вас, но для меня книга – первична. Поэтому я нередко испытываю раздражение, посмотрев экранизацию любимой книги. Ну не то кино крутилось в моей голове! Сейчас же нередко бывает обратная ситуация – люди идут читать конкретную книгу уже после того, как по ней снят фильм. И, конечно же, особых разногласий у них с литературным вариантом нет, они видят его через кинематографические образы. Так, Ольга Васильевна рассказывает: молодёжь приходит, спрашивает «Сумерки» Стефани МАЙЕР – серию книг, по которым была снята одноимённая популярная вампирская сага. Нечасто, но спрашивает книги Артура КОНАН ДОЙЛА, после выхода сериала «Шерлок» с харизматичным Бенедиктом КАМБЕРБЭТЧЕМ. Однако бывают и исключения. Так, книга «Таинственная страсть» Василия АКСЁНОВА после одноимённого сериала не очень-то и пошла. Видимо, здесь расхождения были серьёзными.Как говорит Ольга Тоболь, молодёжь даже создала свой литературный клуб, в котором обсуждает как книжные новинки, так и классику. И это здорово. Ведь чтение – это тоже общение, только в вашем диалоге участвуете вы и автор книги.Не знаю, как на ваш вкус, а по мне хорошие, умные книги совсем как друзья. И уж точно не хуже людей. Они не сплетничают, не трындят часами только о своих проблемах, не произносят с важным видом благоглупости и банальности. Книгу можно убрать в шкаф, и она не закатит тебе скандал за то, что ты её не выслушиваешь или слушаешь невнимательно, не понимаешь и не уважаешь. Не обидится и не убежит в слезах, даже если ты скажешь, что книга не удалась. А главное, у каждой хорошей книги есть своё лицо, характер и то, что всегда может дать настоящий друг, – она помогает переосмыслить очень многое.Рейтинг популярных книг центральной городской библиотеки (в ней дублируется книга Моторова, поэтому здесь мы его не приводим):