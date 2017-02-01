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Можно не спешить


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Сегодня, 15:06
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Вчера, 1 февраля, во всех школах началась запись детей в 1 класс. Еще пару-тройку лет назад накануне этого дня родители жгли костры возле школ. А как сейчас обстоят дела, после пересмотра территорий, закреплённых за школами? Мы проехали по нескольким учебным заведениям города.

Можно не спешить
Школа № 37. Папы строго следят, чтобы все шли по списку.
Фото Николая СТЕРНИНА


Школа № 10. В этом году её территория – три квартала вместо одного. В 9.30 возле приёмной сидят человек 20 родителей, запись начнется в 10.00. Родители сами ведут список, в котором 18 фамилий. А зачем список? Все же попадете (школа набирает 75 человек)?

- Запись только с 10.00 до 12.00. Секретарь сказала, что человек 10 успеет записать за один день. Остальные завтра придут, послезавтра. Чтобы знали, кто за кем, - объясняет одна мама.

Во дела! А разве за день отстреляться нельзя? Этот вопрос мы задали директору школы № 10 Юрию КРАСИКОВУ, и он ответил нашей газете:

- Комиссия не может оставить свою работу и заниматься только приёмом в 1 класс, поэтому мы выделили два часа в день. Зачем торопиться? Запись идёт полгода.

Сколько детей семи лет живут на территории школы? Такой цифры даже у директора нет.

Школа № 24. Обычная школа. Однако в годы, когда окружающие её инновационные заведения имели маленькую территорию, сюда стремились все родители из исторического центра города. 1 февраля, время около 10, а в коридоре сидят всего две мамы.

Школа № 27 начнёт запись с 15.00. Никого из родителей с утра в школе нет. Наверное, если бы была угроза не попасть, они бы уже сидели.

Школа № 37. В последние годы очень востребованная. В прошлом году в первый день записи было не протолкнуться. Возле кабинета директора – блокпост. Стоит стол, за ним два папы с тетрадочкой, в которой неделю вели запись. Ещё в понедельник в ней было 80 фамилий, а сегодня – 102. Значит, кто-то пролетит. А где, кстати, толпа из 100 человек?

- Распределили всех по времени. Подойдут к своему часу, - поясняет нашей газете самый активный папа Александр ПЕРМИТИН.

Школа № 36. В прошлом году здесь родители толкались на маленьком пятачке перед турникетом. Всё исправили! Родителей много, но турникет распахнут, люди расположились в большом фойе. Их 60 с небольшим, они тоже записываются в тетрадочку, но только чтобы знать, за кем идти. Все попадут, школа набирает 100 человек.

Похоже, проблема записи в школы в нашем городе действительно решена. Спешить не надо. Детей по месту жительства записывают по 30 июня; а не по прописке при наличии свободных мест - с 1 июля и аж по 5 сентября.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА
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