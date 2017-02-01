Можно не спешить

Вчера, 1 февраля, во всех школах началась запись детей в 1 класс. Еще пару-тройку лет назад накануне этого дня родители жгли костры возле школ. А как сейчас обстоят дела, после пересмотра территорий, закреплённых за школами? Мы проехали по нескольким учебным заведениям города.Школа № 37. Папы строго следят, чтобы все шли по списку.
Фото Николая СТЕРНИНАШкола № 10.
В этом году её территория – три квартала вместо одного. В 9.30 возле приёмной сидят человек 20 родителей, запись начнется в 10.00. Родители сами ведут список, в котором 18 фамилий. А зачем список? Все же попадете (школа набирает 75 человек)?- Запись только с 10.00 до 12.00. Секретарь сказала, что человек 10 успеет записать за один день. Остальные завтра придут, послезавтра. Чтобы знали, кто за кем,
- объясняет одна мама.
Во дела! А разве за день отстреляться нельзя? Этот вопрос мы задали директору школы № 10 Юрию КРАСИКОВУ, и он ответил нашей газете:- Комиссия не может оставить свою работу и заниматься только приёмом в 1 класс, поэтому мы выделили два часа в день. Зачем торопиться? Запись идёт полгода.
Сколько детей семи лет живут на территории школы? Такой цифры даже у директора нет. Школа № 24.
Обычная школа. Однако в годы, когда окружающие её инновационные заведения имели маленькую территорию, сюда стремились все родители из исторического центра города. 1 февраля, время около 10, а в коридоре сидят всего две мамы.Школа № 27
начнёт запись с 15.00. Никого из родителей с утра в школе нет. Наверное, если бы была угроза не попасть, они бы уже сидели.Школа № 37.
В последние годы очень востребованная. В прошлом году в первый день записи было не протолкнуться. Возле кабинета директора – блокпост. Стоит стол, за ним два папы с тетрадочкой, в которой неделю вели запись. Ещё в понедельник в ней было 80 фамилий, а сегодня – 102. Значит, кто-то пролетит. А где, кстати, толпа из 100 человек?- Распределили всех по времени. Подойдут к своему часу,
- поясняет нашей газете самый активный папа Александр ПЕРМИТИН.Школа № 36.
В прошлом году здесь родители толкались на маленьком пятачке перед турникетом. Всё исправили! Родителей много, но турникет распахнут, люди расположились в большом фойе. Их 60 с небольшим, они тоже записываются в тетрадочку, но только чтобы знать, за кем идти. Все попадут, школа набирает 100 человек.
Похоже, проблема записи в школы в нашем городе действительно решена. Спешить не надо. Детей по месту жительства записывают по 30 июня; а не по прописке при наличии свободных мест - с 1 июля и аж по 5 сентября.
Анастасия ТЮЛЬПАНОВА