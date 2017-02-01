Можно не спешить

Школа № 37. Папы строго следят, чтобы все шли по списку.

Фото Николая СТЕРНИНА

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА



В этом году её территория – три квартала вместо одного. В 9.30 возле приёмной сидят человек 20 родителей, запись начнется в 10.00. Родители сами ведут список, в котором 18 фамилий. А зачем список? Все же попадете (школа набирает 75 человек)?- объясняет одна мама.Во дела! А разве за день отстреляться нельзя? Этот вопрос мы задали директору школы № 10 Юрию КРАСИКОВУ, и он ответил нашей газете:Сколько детей семи лет живут на территории школы? Такой цифры даже у директора нет.Обычная школа. Однако в годы, когда окружающие её инновационные заведения имели маленькую территорию, сюда стремились все родители из исторического центра города. 1 февраля, время около 10, а в коридоре сидят всего две мамы.начнёт запись с 15.00. Никого из родителей с утра в школе нет. Наверное, если бы была угроза не попасть, они бы уже сидели.В последние годы очень востребованная. В прошлом году в первый день записи было не протолкнуться. Возле кабинета директора – блокпост. Стоит стол, за ним два папы с тетрадочкой, в которой неделю вели запись. Ещё в понедельник в ней было 80 фамилий, а сегодня – 102. Значит, кто-то пролетит. А где, кстати, толпа из 100 человек?- поясняет нашей газете самый активный папа Александр ПЕРМИТИН.В прошлом году здесь родители толкались на маленьком пятачке перед турникетом. Всё исправили! Родителей много, но турникет распахнут, люди расположились в большом фойе. Их 60 с небольшим, они тоже записываются в тетрадочку, но только чтобы знать, за кем идти. Все попадут, школа набирает 100 человек.Похоже, проблема записи в школы в нашем городе действительно решена. Спешить не надо. Детей по месту жительства записывают по 30 июня; а не по прописке при наличии свободных мест - с 1 июля и аж по 5 сентября.