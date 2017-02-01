Четверо лучших

Фото Николая СТЕРНИНА

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

Участие в конкурсе в этом году приняли 39 педагогов. Как посчитали организаторы конкурса, средний возраст участников – 40 лет, а средний стаж работы в образовании 11,5 лет. Что говорит о том, что молодые пошли работать в образование.…Итак, в ДК «Нефтехимик» торжественная обстановка. Педагоги пришли с высокими причёсками, в вечерних нарядах, с букетами. Всё серьёзно. В номинации «Сердце отдаю детям» (лучший работник дополнительного образования) было 7 участников. Победителем стала Татьяна Анатольевна МАЛЕНЬКИХ, руководитель ансамбля духовых инструментов «Артмикс» Дворца творчества детей и молодёжи.Отдельной категорией судили учителей ОБЖ. Как было сказано со сцены, это необычные учителя, среди них офицеры запаса, архитекторы, психологи. Участие в конкурсе приняли 10 учителей ОБЖ (из них четверо - мужчины.) Однако лучшим учителем ОБЖ стала женщина – Татьяна Борисовна ПЕРЕЛОМОВА из лицея № 1.13 участниц боролись за звание лучшего воспитателя. Естественно, в этой номинации представителей сильного пола не было. «Лучшим воспитателем-2017» названа Лариса Сергеевна КОЗЛОВСКАЯ из детского сада № 29.Победители будут представлять наш город на региональных этапах конкурса.