Кадр для умного начальника

Наша 14500-я подписчица Ольга Владимировна ПОЛЬНИКОВА никогда нигде и ничего не выигрывала. Ольга ПОЛЬНИКОВА с младшим сыном Игорем. Наша подписчица говорит, что дети – это её главное хобби в жизни.
Фото Николая СТЕРНИНА
- Вот мой муж был везунчиком
, - вспоминает Ольга Владимировна, - а мне никогда не везло.
Ольга Владимировна работала в паспортно-визовой службе центрального отдела УВД по г. Ангарску специалистом по прописке и выписке. А её муж Игорь Львович Польников был начальником уголовного розыска центрального райотдела УВД по г. Ангарску. Прошёл путь от рядового оперативника до начальника службы, дослужился до полковника, 5 лет назад умер от инфаркта. - Моя жизнь разделилась на до и после
, – говорит вдова, которая до сих пор не смирилась с потерей. – Я решила взять себя в руки. Кстати, ваш подарок для меня словно призыв выйти из сумеречной зоны. Настроилась искать новую работу. Однако с этим сейчас очень сложно. Ощущение, что раз тебе исполнилось 50 лет, ты уже никому не нужен.
Вообще-то как раз к 50 годам люди, ещё будучи здоровыми и работоспособными, нарабатывают ценный опыт. А это отличное сочетание, которое по идее должен ценить умный работодатель.- Я родилась в Ангарске, у нас была очень читающая семья,
- вспоминает Ольга Польникова. - Газету вашу помню с детства, её выписывали родители, бабушка очень любила читать. Вообще мне нравятся наши местные новости и неинтересно читать в федеральных СМИ о жизни звёзд.
Хобби у Ольги Польниковой нет, говорит, у неё два хобби: старший и младший сыновья, Лев и Игорь. Оба уже взрослые, женаты, у старшего растут дети Артём и Валерия.
От нашей газеты подписчице достался в подарок органайзер. Как раз для работы на новом месте.
Наталья ОЖОГИНА