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Кадр для умного начальника


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Сегодня, 15:43
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Наша 14500-я подписчица Ольга Владимировна ПОЛЬНИКОВА никогда нигде и ничего не выигрывала.

Кадр для умного начальника
Ольга ПОЛЬНИКОВА с младшим сыном Игорем. Наша подписчица говорит, что дети – это её главное хобби в жизни.
Фото Николая СТЕРНИНА


- Вот мой муж был везунчиком, - вспоминает Ольга Владимировна, - а мне никогда не везло.

Ольга Владимировна работала в паспортно-визовой службе центрального отдела УВД по г. Ангарску специалистом по прописке и выписке. А её муж Игорь Львович Польников был начальником уголовного розыска центрального райотдела УВД по г. Ангарску. Прошёл путь от рядового оперативника до начальника службы, дослужился до полковника, 5 лет назад умер от инфаркта.

- Моя жизнь разделилась на до и после, – говорит вдова, которая до сих пор не смирилась с потерей. – Я решила взять себя в руки. Кстати, ваш подарок для меня словно призыв выйти из сумеречной зоны. Настроилась искать новую работу. Однако с этим сейчас очень сложно. Ощущение, что раз тебе исполнилось 50 лет, ты уже никому не нужен.

Вообще-то как раз к 50 годам люди, ещё будучи здоровыми и работоспособными, нарабатывают ценный опыт. А это отличное сочетание, которое по идее должен ценить умный работодатель.

- Я родилась в Ангарске, у нас была очень читающая семья, - вспоминает Ольга Польникова. - Газету вашу помню с детства, её выписывали родители, бабушка очень любила читать. Вообще мне нравятся наши местные новости и неинтересно читать в федеральных СМИ о жизни звёзд.

Хобби у Ольги Польниковой нет, говорит, у неё два хобби: старший и младший сыновья, Лев и Игорь. Оба уже взрослые, женаты, у старшего растут дети Артём и Валерия.

От нашей газеты подписчице достался в подарок органайзер. Как раз для работы на новом месте.

Наталья ОЖОГИНА
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