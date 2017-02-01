Кадр для умного начальника

Ольга ПОЛЬНИКОВА с младшим сыном Игорем. Наша подписчица говорит, что дети – это её главное хобби в жизни.

Фото Николая СТЕРНИНА

Наталья ОЖОГИНА

, - вспоминает Ольга Владимировна, -Ольга Владимировна работала в паспортно-визовой службе центрального отдела УВД по г. Ангарску специалистом по прописке и выписке. А её муж Игорь Львович Польников был начальником уголовного розыска центрального райотдела УВД по г. Ангарску. Прошёл путь от рядового оперативника до начальника службы, дослужился до полковника, 5 лет назад умер от инфаркта., – говорит вдова, которая до сих пор не смирилась с потерей. –Вообще-то как раз к 50 годам люди, ещё будучи здоровыми и работоспособными, нарабатывают ценный опыт. А это отличное сочетание, которое по идее должен ценить умный работодатель.- вспоминает Ольга Польникова. -Хобби у Ольги Польниковой нет, говорит, у неё два хобби: старший и младший сыновья, Лев и Игорь. Оба уже взрослые, женаты, у старшего растут дети Артём и Валерия.От нашей газеты подписчице достался в подарок органайзер. Как раз для работы на новом месте.