Притянуто за уши

Майя НОВИК

И каждый раз, когда дело касается фантастики, разочарование неизбежно. Нет, я понимаю, что мы далеки от Голливуда, но я не понимаю, зачем повторять все ошибки, которые в кино уже были сделаны до нас? Зачем равняться на плохие и средние фильмы? Увы, после просмотра картины пришлось признать: чуда снова не свершилось. Зато узнала для себя много нового.Во-первых, само название «Притяжение» - просто красивое слово. Что там к чему притягивается, непонятно. Возможно, речь идет о гравитации, благодаря которой НЛО падает прямо на Москву.Во-вторых, согласно фильму, наша армия – сборище неумех, которые даже космический корабль не могут сбить так, чтобы он не упал им на голову. Видимо, тут режиссёр (Фёдор БОНДАРЧУК) решил отойти от клише Голливуда, который всегда представляет армию США как самую сильную и передовую.В-третьих, все инопланетяне летают на аппаратах, которые условно можно назвать «горшочек – вари». Ну нет в России ни одного художника, который мог бы разработать эстетику инопланетной техники!В-четвертых, все юноши в Чертанове или Бирюлеве (мне сложно точно определить район, куда упал НЛО) - неадекватные злодеи. Все девушки у них – тёлки, а самое невинное занятие, на которое они способны, – отжать телефон.В-пятых, военные занимаются всем чем угодно, но только не своими прямыми обязанностями. Это они как-то особо метко подбивают НЛО так, чтобы он упал в 10 километрах от Кремля. По логике вещей сразу после крушения надо было эвакуировать полстолицы, но этого сделано не было. Более того, они даже охрану периметра места крушения так и не смогли путём организовать. Отдельно хочется сказать об Олеге МЕНЬШИКОВЕ, который играет главного «по оборонке». Когда мой брат проходил военные сборы после МГУ, его непосредственный начальник вынес вердикт: «N - сугубо гражданский человек». Этот вердикт идеально подходит к талантливому Меньшикову. Нет ничего нелепее, чем он, одетый в военную форму.В-шестых, самый гениальный ход, на который только способно правительство Москвы, – это отправить на переговоры с инопланетянами самого больного и неадекватного из всех московских чиновников. А то вдруг еще инопланетяне решат, что мы сильные?В-седьмых, можно вспомнить все страшилки Голливуда, связанные с инопланетянами. Вспомнили «Нечто»? Или «Чужих»? Вспомнили и сразу же забыли, все это неправда. А в реальности подлезть поближе к инопланетянам, рискуя заразиться какой-нибудь дрянью, - это круто!В-восьмых, если вы нашли живого инопланетянина, не показывайте его никому, оставьте себе. Пусть правительство Москвы сбивается с ног, что нам с того? Они сами по себе, а мы сами по себе. Лечить инопланетянина нужно своей кровью, иначе не выживет.В-девятых, если прийти в полицию, предъявить паспорт и сказать, что ты дочка «самого», то тебе отдадут любого задержанного, даже если у него нет отпечатков пальцев и документов, а тебе всего лишь шестнадцать лет.В-десятых, злодеев из Чертанова и Бирюлева можно развести как лохов, легко и быстро. И тогда они сметут на своем пути и армию, и инопланетян, да и всех киношников зараз.На самом деле нестыковок больше. Досадно не это, досадно другое. Хочется спросить: вот это все – это ошибки или Бондарчук реально нас всех видит такими? Таким тупым быдлом с тёлками, битами и яростной агрессией? И только прекрасное бессмертное существо, божество из далекого космоса может нас утихомирить? Это такой взгляд нашей культурной элиты на нас с вами?В Интернете звучит много отзывов о фильме: и отрицательных, и положительных. Отрицательных больше. Смотреть фильм или не смотреть – выбор за вами. Мой совет таков: если вам больше шестнадцати, займитесь чем-нибудь другим. Ну хоть «28 панфиловцев» посмотрите или на телефон заработайте. А я по-прежнему жду чуда: вдруг найдется путный сценарист, хороший режиссер, деньги, и на экранах нашей страны появится не подделка под Голливуд, а что-то наше, качественное и, главное, правдивое. Пусть даже это и будет фантастика.