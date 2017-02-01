Платный учитель

Почему он дороже школьного

Фото с сайта nabiraem.com



Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

Если быть точнее: 700-750 рублей в час. Мы спросили: а где вы нашли репетиторов? Оказалось, что ещё в начале учебного года, на первом родительском собрании, классный руководитель написала на доске телефоны педагогов, которые могут поднатаскать выпускника к ЕГЭ. Татьяна и Сергей ни в коем случае не хотят называть школу, где учится их сын, боятся навредить и школе, и педагогам.Ну а образование у «золотых» репетиторов какое? Категория? Стаж? Где они преподавали до того, как стали заниматься этим бизнесом? Ничего этого семья не знает. Ни дипломы, ни рекомендации не смотрели. Более того, на занятиях сына, взрослого парня, они не присутствуют. Сомнений в честности и квалификации этих педагогов у семьи нет, результат уже виден. Но уж если отношения между педагогом и учеником перешли в разряд «деньги – товар», почему бы не поговорить о качестве этого товара, о спросе на него и имеющихся предложениях?Мы созвонились с репетиторами, которых предложили Татьяне и Сергею в школе. Созвонились, представившись родителями 11-классницы.Наталья Анатольевна, репетитор по русскому языку, берёт за свои занятия 400 рублей в час.– сразу задает тон разговора она. –(значит, спрос есть)!Интересуемся категорией педагога. И слышим:- Высшая. А вам зачем? Нет, в школе не работаю, уже отработала своё. А вы по чьей рекомендации звоните? Я только по рекомендациям беру.Ольга Викторовна - репетитор по математике. Учитель высшей категории на пенсии. За занятия с учащимся 11 класса берет 600 рублей в час. Задаёт много правильных вопросов: сколько баллов ребенок набрал на пробном экзамене? Какой уровень? Мы даже растерялись.Продолжили анализировать рынок услуг через Интернет. По поисковику первым открывается сайт Irkutsk.repetitors.info. Молодой репетитор по английскому и французскому языкам со стажем преподавания 1 год и стажем репетиторства 7 лет берёт 450 рублей за 45 минут. Учитель начальных классов – 300 рублей. Репетитор по английскому и математике, студентка 4-го курса ИГУ, берёт 450.В среднем цена на сайте от 250 до 450 рублей. Что удобно – есть фотографии учителей (мы нашли там многих знакомых нам по городским конкурсам профессионального мастерства), представлены сведения об образовании и месте работы. Кроме того, есть отзывы и рейтинг, что позволит не ошибиться с выбором. Как пишут о своём ресурсе создатели сайта, в их базе более 200 тысяч педагогов по всей стране. При регистрации все они проходят собеседование и аттестацию по предмету. Сайту, написано там, никто ничего не платит, расчет напрямую между учеником и репетитором. А нашли репетитора с помощью этого сайта почти 1,5 миллиона человек!Мы прочитали эту цифру так: 1,5 миллиона детей как минимум не получили в нашей стране положенного им по закону полного среднего бесплатного образования.И не зря Татьяна и Сергей боятся опозорить школу, потому что как бы они ни хвалили её, родную и расчудесную, всё-таки то, что сделал классный руководитель в начале года, указывает на его и других учителей школы недоработку. Ведь по большому счёту всему, что надо знать ребёнку к ЕГЭ, его должны научить в школе. Любой репетитор доделывает некачественную работу учителя-предметника.Мы спросили супругов, с чего вдруг они решили, что парень-ударник нуждается в репетиторе. И услышали:Сегодня мы уже даже не представляем, что учитель может как в старые добрые времена задержаться после уроков с учеником один на один. Не только потому не может, что это бесплатно, а ещё и потому, что… некогда. Современный учитель завален отчётами, планами, анализами, самоанализами. В учительских кругах ходит шутка: «Хорошо работать в школе, только дети мешают».Так из каких проблем вырастает этот институт репетиторства (который в большинстве своём в нашем городе является бизнесом, нигде не учтенным, без налоговых отчислений в бюджет)? Об этом мы спросили опытного репетитора по русскому языку и литературе со стажем более 30 лет, учителя первой категории на пенсии. Назвать свои настоящие имя и фамилию она не решилась, поскольку является известным в городе человеком.Комментарий репетитора:С другой девочкой мы долгое время учились сочинения писать, а учитель всё равно ей ставила «тройку». Тогда я позвонила в экспертную комиссию, прочитала им сочинение и спросила: что бы вы поставили? Мне сказали: «Пять!» Только после такого мнения учитель поставил ребенку высшую оценку. Причина в том, что у ребенка был конфликт с учителем.Я сталкиваюсь с тем, что учителя вовремя не проверяют тетради, а значит, дети не знают, где ошиблись. Есть и учителя, которые прямо говорят: а это вы отработаете со своим репетитором. Я иногда честно родителям говорю: был бы у вас другой учитель, вам не надо было бы ходить ко мне и платить.Институт репетиторства развивается не потому, что кто-то хочет заработать, а потому, что, как это ни печально, школа перестала работать.Я более 30 лет проработала в школе и считалась хорошим учителем. Но параллельно много лет занималась репетиторством. Начинала в репетиторском агентстве «Планета», его организовал много лет назад Сергей ЧЕРКАСОВ. Расценки были 3 рубля урок. Ведь мы по сути даём уроки. В этом ничего стыдного нет, ещё Виссарион Григорьевич БЕЛИНСКИЙ бегал по урокам. Врачи же организовали частные медицинские платные центры, а учитель почему нет?А стоимость уроков - это дело совести. Я цену, говорят, занижаю, беру 300-350 рублей за урок. На данный момент у меня 7 учеников, с каждым встречаемся по разу-два в неделю. Летом, естественно, заработка нет.Я знаю молодых коллег, которые вообще в школу работать не пошли – зарегистрировали ИП и занимаются только репетиторством. И налоги платят, и отчисления пенсионные делают. И держатся. К плохому репетитору ребенок ходить не будет.Кстати сказать, и школам институт репетиторства очень выгоден. Получил ребёнок 100 баллов на ЕГЭ – все лавры учителю и школе.А вклад в эти 100 баллов репетитора остаётся за кадром.