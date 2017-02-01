От звонка до звонка

Кому нужны чужие дети

Всё в руках педагога

Лариса Сергеевна КОЗЛОВСКАЯ,

«Лучший воспитатель года-2017».

Детский сад № 29,

педагогический стаж 7 лет, первая категория, замужем, две дочери:

Нудных дети не любят

Дарья ГАРМС,

«Лучший учитель года-2017».

Педагогический стаж 11 лет,

учитель английского языка высшей категории школы № 14:

С детства готовили

Татьяна ПЕРЕЛОМОВА,

«Лучший учитель ОБЖ-2017».

1-я категория, стаж 16 лет, замужем, 2 детей:



Не кружок, а дело жизни

Татьяна Анатольевна МАЛЕНЬКИХ,

«Лучший педагог доп. образования-2017».

Руководитель ансамбля духовых инструментов «Артмикс» ДТДиМ,

педстаж 12 лет.

Окончила ИГУ и музыкальный колледж им. Ф. ШОПЕНА по классу кларнета:

Над проектом работали Анастасия ТЮЛЬПАНОВА, Ольга КНЯЗЕВА, Анастасия КУРМАЗОВА, Оксана ТИХАЯ, фото Николая СТЕРНИНА

Любовь к профессии у меня от мамы Веры Николаевны КРАЩУК. До выхода на пенсию она работала в школьной библиотеке в деревне в Аларском районе. В нашей деревне тогда и садика не было, поэтому моё раннее детство прошло с мамой в школе. Мама – женщина очень активная, была участницей разных ансамблей, и я с ними гастролировала по округе – пела, танцевала без всякого стеснения. В школу пошла, тоже пела, танцевала, играла в спектаклях. И проблем с выбором профессии у меня не было, я всегда знала, что хочу работать с детьми. Кстати, обе мои старшие сестры – учителя. Марина – начальных классов в Иркутске, а Тамара работает в Усть-Уде учителем химии и биологии. Мама нами гордится.Занятием, которое показывала на конкурсе «Воспитатель года». Я организовала для детей путешествие в Бразилию. Мы много рассказываем детям о Родине, но дети всё-таки должны получить поликультурное образование.К нам на занятие приходила гостья Джоземара - придуманный мной персонаж. Она потеряла карту, которую мы искали, потом собирали в одно целое.Закончилось всё настоящим бразильским карнавалом, с бусами, шумовыми инструментами, танцами.У меня и тема самообразования соответствующая – «Квест». Современным детям все игры уже известны и неинтересны, а квест – это всегда поиск. Мы уже с моей группой за год квестов 20 провели. Мы и имениннику просто так в группе подарок не дарим, а прячем его.Какой бы ни была система образования, всё в руках педагога. Надо не менять её, а уметь адаптировать под себя. Своё мастерство можно проявить при любой системе. Бумаг много? Да, бумаги – это наш крест. А как иначе работать с детьми без плана?Я человек верующий, поэтому для меня лучший учитель – Иисус Христос. Он учит меня доброте, сдержанности, любви. Иногда кажется, что, кроме тебя, ничего никому не нужно: бьешься, пытаешься научить ребёнка, а он просто не хочет учиться. И родители занимают такую же позицию. В таких случаях унывать нельзя. Как только зайдёшь в кабинет с опущенными руками, дети это тут же почувствуют. А вообще мне повезло, на моём жизненном пути встречалось много хороших учителей. В школе у меня была учительница математики Виктория Петровна – самый выдержанный и спокойный человек на Земле! Она могла повторять одно и то же по нескольку раз и при этом даже виду не подать, что её это раздражает.Я горжусь, когда у меня получается найти подход к трудному ребёнку. Помню случай: девочка не хотела идти на контакт, пропускала, училась с 2 на 3. Её мама винила меня. Позже я поняла, что ребёнка не надо пытаться переделать, надо принять её такой, какая она есть. Как только девочка поняла, что я друг, наставник, а не враг, у нас пошло дело. Школу она уже окончила, прошло время, и она позвонила мне, говорит, соскучилась, хочу увидеть! Вообще с детьми надо разговаривать на одном языке, не нудить, не стоять над душой с указкой, а делать все вместе, с юмором, позитивом.Новые педагогические стандарты сегодня нам говорят, что все дети разные, у всех свои возможности, свои таланты. И это действительно так. Но вот система оценки-то для всех одинаковая! Ребёнок с творческим мышлением теряется, когда перед ним листочек с тестом, когда он ограничен во времени и в объёме. Вот это я бы изменила, добавила бы в экзаменационную часть больше творчества. Ещё бы значительно уменьшила бумажную нагрузку на учителей. У нас ведь совсем не остаётся времени для поиска новых форм и идей для уроков.Я из учительской семьи, мама у меня – учитель физики, много лет работает в лицее № 1 . Она, кстати, тоже звание лучшего учителя получала. Папа – преподаватель в педагогическом университете. Так что я с детства всю эту кухню изнутри видела. Особенно то, что мама в тетрадках постоянно. Это меня не пугало, казалось интересным. Хотя в лицее я училась на экономическом отделении и поступать в институт хотела на другую специальность. Но тут судьба вмешалась: математику я сдала на тройку и всё-таки пошла в педагогический. И ни разу не пожалела о своём решении.Горжусь уроком, в конце которого дети говорят: «Спасибо». Представьте себе, даже такое бывает!Я бы добавила часов по основным предметам: русскому языку, математике. По своим детям вижу, как плохо они владеют русским языком по сравнению с тем временем, когда училась я. Вроде бы времени не меньше в школе проводят, но множество новых предметов отнимает внимание. И, конечно, зарплаты учителям нужно увеличивать. Молодые быстро уходят из профессии, а те, кто остаётся, вынуждены постоянно подрабатывать, чтобы иметь приемлемый доход. Это тяжело, особенно для женщины, у которой есть семья.Таким учителем стала для меня хормейстер Лидия Георгиевна ГАЙДАЙ из музыкальной школы №1. Не любить её предмет было невозможно. А прогуливать - даже в мыслях не было! Мы летели к ней на крыльях. В младшем хоре я всегда мечтала быстрее вырасти, чтобы петь в её старшем хоре. И даже окончив музыкальную школу, ходила к ней до тех пор, пока её не стало. В хите того времени «Амурские волны» свою партию помню до сих пор. Позже таким учителем и в музыке, и в жизни стал Ахмеджан ЮЛДАШЕВ. Учась в институте, ходила к нему во ДТДиМ. В 2007 году, после его трагической гибели, подхватила его ансамбль.Как все дети разные, так и занятия не могут быть одинаковыми. Часто приходится опираться на интуицию и импровизировать, бывает, ребенок придет не с тем настроением или за окном непогода, тогда меняю план урока.Я хочу, чтобы отношение к дополнительному образованию стало более серьезным. Часто дети ходят сюда с бОльшим энтузиазмом, чем в школу, и многие выбирают музыку своей профессией. Моя воспитанница Дарья ОЛЕСИК поступила в музыкальное учреждение в Барнауле по классу саксофона. Роман БАШАРОВ заканчивает 9 класс, готовимся поступать с ним в иркутский колледж им. Шопена. К нам ходят особенные дети. А школьные учителя иногда не отпускают детей в наш, как они называют, кружок.Если что-то менять, то не в системе образования, а просто сделать в нашем прекрасном Дворце капитальный ремонт. Мечтаю, чтобы нашлись меценаты, которые помогли бы приобрести пару хороших инструментов.