Пора задуматься

Они продемонстрируют свое мастерство по 12 профессиям: инженерный дизайн CAD (САПР), электромонтаж, предпринимательство, сухое строительство и штукатурные работы, парикмахерское искусство, дошкольное воспитание, преподаватель младших классов, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, сварочные технологии, поварское дело, медицинский и социальный уход, эксплуатация сельскохозяйственных машин. Соревнования по 9 специальностям будут проходить на площадке выставочного комплекса Сибэкспоцентр, три - организованы на базах профессиональных образовательных организаций.Два из них пройдут в Ангарске: в техникуме общественного питания и торговли (здесь будут соревноваться повара) и индустриальном техникуме (сварщики).Техникум общественного питания и торговли приглашает школьников на профориентационные маcтер-классы 14 и 15 февраля, с 11.00 и с 17.00.

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