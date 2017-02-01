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Пора задуматься


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Сегодня, 12:25
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С 13 по 17 февраля 2017 года в Иркутской области пройдет второй открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), в котором примут участие студенты профессиональных образовательных учреждений области в возрасте от 18 до 22 лет.

Они продемонстрируют свое мастерство по 12 профессиям: инженерный дизайн CAD (САПР), электромонтаж, предпринимательство, сухое строительство и штукатурные работы, парикмахерское искусство, дошкольное воспитание, преподаватель младших классов, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, сварочные технологии, поварское дело, медицинский и социальный уход, эксплуатация сельскохозяйственных машин. Соревнования по 9 специальностям будут проходить на площадке выставочного комплекса Сибэкспоцентр, три - организованы на базах профессиональных образовательных организаций.

Два из них пройдут в Ангарске: в техникуме общественного питания и торговли (здесь будут соревноваться повара) и индустриальном техникуме (сварщики).

Техникум общественного питания и торговли приглашает школьников на профориентационные маcтер-классы 14 и 15 февраля, с 11.00 и с 17.00.

Мария ИЛЬЮШКИНА
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