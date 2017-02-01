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Сократили до месяца


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Сегодня, 12:35
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Изменились правила отлова и содержания безнадзорных животных. Если раньше в приютах бездомных собак и кошек содержали по 6 месяцев, то сейчас срок их пребывания сократился до одного месяца. Это позволит за те же деньги отлавливать больше четвероногих бродяг.

Сократили до месяца
Каждое брошенное человеком животное даёт потомство. Так что через год на месте одной собаки будет уже десять.

Деньги на эти работы выделяются из областного бюджета. А муниципалитеты уже проводят аукционы и определяют подрядчиков на местах. Так, в 2016 году из общего объема областного финансирования в 24 миллиона рублей Ангарск получил 1 миллион 127 тысяч рублей. На эти средства удалось отловить 280 бездомных животных. Подрядная организация ООО «Пять звёзд», которая выиграла муниципальный контракт в прошлом году, отлавливает животное, а за тот период, что оно находится в приюте, стерилизует, прививает, кормит и, если нужно, лечит. Пребывание животного в приюте оплачивал муниципалитет. Сейчас на высвободившиеся средства удастся отловить и стерилизовать большее количество животных. Так, из 20 миллионов, которые запланированы в регионе на эти цели в 2017 году, Ангарск получит чуть больше 1 миллиона и сможет отловить около 500 бродячих собак и кошек.

Согласно мониторингу службы ветеринарии Иркутской области, общее количество безнадзорных животных на территории Ангарского городского округа составляет около 630 голов. Однако, по данным зоозащитников, эта цифра гораздо больше и постоянно увеличивается. Всё дело в том, что после окончания дачного сезона на территории садоводств остаётся огромное количество животных, которых хозяева не стали забирать домой. И это только одна из причин. Всего в прошлом году по области было отловлено 6 тысяч животных, в этом хотят убрать с улиц 8 тысяч бродяг. Судя по сокращению срока пребывания животных в приюте, проблема так и не будет кардинально решена. Через месяц все эти бездомыши вновь окажутся на улице.

Ольга КНЯЗЕВА
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