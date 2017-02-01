Сократили до месяца

Ольга КНЯЗЕВА

Деньги на эти работы выделяются из областного бюджета. А муниципалитеты уже проводят аукционы и определяют подрядчиков на местах. Так, в 2016 году из общего объема областного финансирования в 24 миллиона рублей Ангарск получил 1 миллион 127 тысяч рублей. На эти средства удалось отловить 280 бездомных животных. Подрядная организация ООО «Пять звёзд», которая выиграла муниципальный контракт в прошлом году, отлавливает животное, а за тот период, что оно находится в приюте, стерилизует, прививает, кормит и, если нужно, лечит. Пребывание животного в приюте оплачивал муниципалитет. Сейчас на высвободившиеся средства удастся отловить и стерилизовать большее количество животных. Так, из 20 миллионов, которые запланированы в регионе на эти цели в 2017 году, Ангарск получит чуть больше 1 миллиона и сможет отловить около 500 бродячих собак и кошек.Согласно мониторингу службы ветеринарии Иркутской области, общее количество безнадзорных животных на территории Ангарского городского округа составляет около 630 голов. Однако, по данным зоозащитников, эта цифра гораздо больше и постоянно увеличивается. Всё дело в том, что после окончания дачного сезона на территории садоводств остаётся огромное количество животных, которых хозяева не стали забирать домой. И это только одна из причин. Всего в прошлом году по области было отловлено 6 тысяч животных, в этом хотят убрать с улиц 8 тысяч бродяг. Судя по сокращению срока пребывания животных в приюте, проблема так и не будет кардинально решена. Через месяц все эти бездомыши вновь окажутся на улице.