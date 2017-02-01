Прокуратура Приангарья спросит с ЗАО «Стройкомплекс» за 50 млн. рублей бюджета. Минстроем Иркутской области и компанией допущены нарушения условий предоставления субсидий.
На заседании коллегии службы государственного финансового контроля Приангарья, которое состоялось 31 января, рассмотрели результаты проверки законности использования бюджетных средств. Было отмечено, что ЗАО «Стройкомплекс» получило от Министерства строительства и дорожного хозяйства региона 50 млн. рублей на возмещение затрат с нарушением условий предоставления средств. Теперь материалы проверки будут переданы в прокуратуру Иркутской области, сообщает служба государственного финансового контроля региона.
В ходе проверочных действий установлено, что Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и ЗАО «Стройкомплекс» были допущены нарушения условий предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредиту и строительством объектов инженерной инфраструктуры для инвестиционного проекта комплексного малоэтажного жилищного строительства.
Принято решение направить в адрес министерства представление с требованием о принятии мер к возврату в областной бюджет средств субсидий.