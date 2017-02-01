На заседании коллегии службы государственного финансового контроля Приангарья, которое состоялось 31 января, рассмотрели результаты проверки законности использования бюджетных средств. Было отмечено, что ЗАО «Стройкомплекс» получило от Министерства строительства и дорожного хозяйства региона 50 млн. рублей на возмещение затрат с нарушением условий предоставления средств. Теперь материалы проверки будут переданы в прокуратуру Иркутской области, сообщает служба государственного финансового контроля региона.В ходе проверочных действий установлено, что Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и ЗАО «Стройкомплекс» были допущены нарушения условий предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредиту и строительством объектов инженерной инфраструктуры для инвестиционного проекта комплексного малоэтажного жилищного строительства.Принято решение направить в адрес министерства представление с требованием о принятии мер к возврату в областной бюджет средств субсидий.

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