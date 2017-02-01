ОБЪЯВЛЕН Конкурс "МОЙ ГЕНЕРАЛ"

23 - День защитника отечества!
В преддверии этого праздника мы объявляем о начале конкурса «С ПРАЗДНИКОМ, МОЙ ГЕНЕРАЛ!».
Приглашаем ангарчан принять участие в нашем конкурсе и получить призы от наших спонсоров.
Присылайте фотографии мужчин с 4 февраля по 20 февраля на нашу почту vrem@irmail.ru.
Не забывайте указывать имя и фамилию, краткую информацию и номер контактного телефона.
Присланные фотографии мы опубликуем на нашей страничке в «Одноклассниках», где за них можно и проголосовать!
Призы – сертификаты на 1000 рублей от наших спонсоров, получат участники, чьи фотографии станут лучшими в номинациях:
«Мастер на все руки»
«Герой нашего времени»
«Романтик»
«Киндер сюрприз»
«Интеллект года»