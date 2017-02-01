ОБЪЯВЛЕН Конкурс "МОЙ ГЕНЕРАЛ"

23 - День защитника отечества!

В преддверии этого праздника мы объявляем о начале конкурса «С ПРАЗДНИКОМ, МОЙ ГЕНЕРАЛ!».



Приглашаем ангарчан принять участие в нашем конкурсе и получить призы от наших спонсоров.



Присылайте фотографии мужчин с 4 февраля по 20 февраля на нашу почту vrem@irmail.ru.



Не забывайте указывать имя и фамилию, краткую информацию и номер контактного телефона.



Присланные фотографии мы опубликуем на нашей страничке в «Одноклассниках», где за них можно и проголосовать!



Призы – сертификаты на 1000 рублей от наших спонсоров, получат участники, чьи фотографии станут лучшими в номинациях:

«Мастер на все руки»

«Герой нашего времени»

«Романтик»

«Киндер сюрприз»

«Интеллект года»

