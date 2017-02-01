.
,

ОБЪЯВЛЕН Конкурс "МОЙ ГЕНЕРАЛ"


0

Сегодня, 16:25
 Количество просмотров: 62
    

23 - День защитника отечества!
В преддверии этого праздника мы объявляем о начале конкурса «С ПРАЗДНИКОМ, МОЙ ГЕНЕРАЛ!».

Приглашаем ангарчан принять участие в нашем конкурсе и получить призы от наших спонсоров.

Присылайте фотографии мужчин с 4 февраля по 20 февраля на нашу почту vrem@irmail.ru.

Не забывайте указывать имя и фамилию, краткую информацию и номер контактного телефона.

Присланные фотографии мы опубликуем на нашей страничке в «Одноклассниках», где за них можно и проголосовать!

Призы – сертификаты на 1000 рублей от наших спонсоров, получат участники, чьи фотографии станут лучшими в номинациях:
«Мастер на все руки»
«Герой нашего времени»
«Романтик»
«Киндер сюрприз»
«Интеллект года»
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Ютюб
Похищал деньги с помощью вирусной программы
Группа мошенников предстанет перед перед судом
Все новости категории

Спортивные новости
Соревнования «Лёд надежды нашей – 2017» прошли в Иркутске
Роковые минуты
Обидное поражение
Все новости категории

Реклама


ПРОДАМ ГАРАЖ
в а/к "Искра-2"
(3,5х6), охрана,
свет, тепло, тех. этаж.
8-964-741-49-01,
8-902-769-00-09. ___________________________
ТРЕБУЮТСЯ:
РУКОВОДИТЕЛЬ
отдела рекламы,
РАБОТНИКИ
в рекламный отдел.
Резюме отправлять по адресу:
vrem@irmail.ru
Тел. 8-914-934-01-26 ___________________________
АКЦИЯ!
Лучший твой подарочек – это мы!
Впереди 23 февраля –
День защитника Отечества.
«Время» выступает за права мужчин:
Долой носки, дезодоранты,
лосьоны и прочую дребедень!
Любимому мужчине нужна любимая газета!
С 6 по 27 февраля объявляем
акцию для защитников Отечества!
Мы дарим им специальную цену
на подписку на газету «Время».
Для мужчин и женщин, которые их любят,
наша газета будет стоить
за 1 полугодие 2017 г. – 300 руб.,
за 2 полугодие 2017 г. – 360 руб.! ________________________

Происшествия
Мошенник развёл пожилую ангарсчанку
Мошенник развёл пожилую ангарчанку.
Пойман элитный домушник
Все новости категории

Общество
На свалки несанкционированного мусора можно жаловаться
ОБЪЯВЛЕН Конкурс "МОЙ ГЕНЕРАЛ"
Байкал ждёт
Все новости категории


sibcable.com


"ГАММА"

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Статей за Февраль 2017 (84)
Статей за Январь 2017 (289)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)
Статей за Сентябрь 2016 (422)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru