Какие проверки проводит прокуратура?

Нередко случается, что права человека нарушены, но он безуспешно стучится во все инстанции. В каких случаях может помочь прокуратура?
По словам Романа ШЕРГИНА, прокурора города Ангарска, они вмешиваются, если жалоба касается правоохранительных органов, проверяют уголовные дела, утверждают обвинительные заключения и направляют их в суд. Также оперативно прокуратура проводит проверки жалоб по невыплате зарплаты, работе судебных приставов, природоохранному законодательству, сферы ЖКХ. Прокуратура проводит проверки, когда устанавливает нарушение чрезвычайного характера, например, экологическое или вызвавшее большой общественный резонанс.
В ходе проверок 2016 года было выявлено 3946 нарушений. Из них 3089 - нарушения в сфере прав и законных интересов граждан – охране и оплате труда, здравоохранению, защите прав инвалидов и других социально не защищенных категорий, прав потребителей. В результате по представлениям прокуратуры к административной ответственности привлечено 113 должностных и юридических лиц, к дисциплинарной ответственности - 229.
Нарушитель-двойник
Александр Николаевич получил смс от судебных приставов: он является должником - был привлечен к административной ответственности, но штраф не заплатил, поэтому приставы сняли деньги с его банковского счета. Мужчина ничего не нарушал, поэтому стал выяснять, за что приставы забрали у него деньги. Он был шокирован, когда узнал, что полиция оштрафовала его за распитие спиртных напитков в общественном месте. Не было такого! Но приставы стояли на своём, показывали акт, где черным по белому было написано, кто, когда и где был задержан и оштрафован. То есть всё законно. Александр Николаевич обратился в прокуратуру.
По информации Ирины РУСЕНКОВОЙ, помощника прокурора, они провели проверку и выяснили, что у Александра Николаевича есть двойник-нарушитель: полностью совпадают фамилия, имя, отчество и даже дата рождения. Единственная разница - мужчины родились и проживают в разных городах. После прокурорского вмешательства решение полиции об административном взыскании было отменено. - Но если такой анекдотический случай - редкость, то вынесение судебных приказов по взысканию задолженности по услугам ЖКХ - проблема из проблем. Судебный приказ выносится заочно, то есть человек, которого обвиняют в неоплате, об этом не знает. Но согласно статье 229 Гражданского кодекса должник, если он долг погасил или не согласен с его суммой, может обратиться к судье с просьбой судебный приказ отменить. В результате исполнительное производство должно быть прекращено, деньги возвращены,
- говорит Ирина Русенкова.
Дорогая безопасность
В прокуратуру обратились жильцы дома № 84 микрорайона 9, они возмущались, что техническую диагностику внутридомового газового оборудования их многоквартирного дома проводит ООО «Эгида», договор с которым заключила управляющая компания «Иркутская». При этом собственникам каждой квартиры нужно дополнительно заплатить 1300 рублей.
По информации Анастасии ТИТОВОЙ, помощника прокурора города Ангарска, эта сумма взимается законно.- По поручению замгенерального прокурора РФ и прокурора Иркутской области мы проверяем управляющие компании, которые должны обеспечить безопасность внутридомового газового оборудования, проводя его диагностику через 30 лет эксплуатации.
Прокуратура проверила управляющую компанию ООО «Иркутская» и вынесла представление - заключить договор со специализированной организацией, занимающейся техническим обследованием газового оборудования. По информации государственной жилищной инспекции Иркутской области, ООО «Эгида» имеет лицензию на этот вид диагностики, который относится к капремонту и является платным.
В школу по прописке
Как мы уже писали («Запись начинается!» - «В» от 28 января 2017 года)
, в этом году запись в школы регламентируется постановлением мэра АГО № 53-па от 20.01.2017 года. По информации Натальи ВАСИЛЬЕВОЙ, помощника прокурора, этот документ – результат проверки прокуратуры.- Школа должна находиться в шаговой доступности. Прокуратура внесла администрации АГО представление о разработке правого акта, который должен регламентировать порядок создания комиссий по приему первоклассников, а также четкие критерии определения границ территорий, закрепляемых за школами, сопоставив их плановую наполняемость и количество проживающих детей. После вмешательства прокуратуры администрация АГО прежний порядок определения границ территорий, закрепленных за школами, изменила.
Ольга КРАСНОВА