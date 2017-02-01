На свалки несанкционированного мусора можно жаловаться

С 30 января Общероссийский народный фронт запускает комплексный проект «Генеральная уборка». В его основе интерактивная карта свалок, которая позволит подключить всех россиян к наведению порядка на территории страны. Лишь 3-4 процента из ежегодно накапливаемых в России от 50 до 60 миллионов тонн отходов перерабатывается. Не удивительно, что по опросам ВЦИОМ, 45 процентов граждан называют эти миллионы тонн основной угрозой для окружающей среды.



Интерактивная карта против гор мусора



Интерактивная карта свалок — это открытый интернет-ресурс, который базируется на Яндекс-картах. Во всех 85 регионах на базе штабов ОНФ организуются группы мониторинга, куда войдут активисты, эксперты (их около 1000), волонтёры. Сообщения граждан будут премодерироваться. Информация о выявленных нарушениях поступит в надзорные органы, чтобы свалка попала в реестр. В территориальной схеме обращения с твёрдыми отходами (ОТК), где она займёт своё место, должно быть указано, когда и каким образом она будет ликвидирована.



«Ситуация сложная. В стране около полутора тысяч мусорных полигонов, часть которых работает, по нашим оценкам, по серым схемам. Их можно назвать условно-законными. Есть лицензии, но они вышли за периметры отведённых территорий, принимают большие объёмы мусора, чем определено в соглашении, не выполняют работы по пересыпке, газоотводам, обвалованию и так далее. На официальные порядка 6,5 тысячи свалок приходится 18-20 тысяч незаконных, расположившихся на землях сельхозназначения, Гослесфонда, вблизи городов и посёлков. Сама отрасль, к сожалению, сильно криминализирована, — рассказал координатор проекта «Генеральная уборка», депутат Госдумы Владимир Гутенёв.





В ОНФ считают возможным применять к нарушителям меры не только административные (приостановка или отзыв лицензии), экономические, но и уголовной ответственности. Новых нормативных актов для этого не нужно. Есть природоохранное законодательство. Есть, например, закон о незаконном предпринимательстве, под который подпадают владельцы земель, которые разрешают с выгодой для себя без всяких разрешительных документов принимать мусор. Неотвратимость наказания должна наступить и для глав районов, руководителей регионов, закрывающих глаза на происходящее у них под носом.

Россиянам предстоит выработать экологическое сознание

Инициативе предшествовал опыт работы Центра общественного мониторинга ОНФ, действующий на протяжении нескольких последних лет, который акцентирует внимание на проблемах в области охраны лесов от чёрных лесорубов и недобросовестных арендаторов. В связи с тем, что общественники всё чаще сталкивались с обращениями граждан по поводу незаконных свалок и полигонов, в том числе на землях Гослесфонда, и неадекватной реакцией на это надзорных органов, и возникла идея борьбы с незаконными свалками.



Большие надежды были связаны с принятием №458-ФЗ два года назад, по которому с 2017 года предусматривалось введение новой системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Однако переход на неё отложен ещё на два года в связи с неготовностью регионов. Её ключевые механизмы — формирование в каждом субъекте прозрачной системы оборота мусора, утверждение территориальных схем его размещения, объективная оценка объёмов образования и порядок управления их трафиком, выбор на конкурсной основе регионального оператора.



Теперь реформу в сфере обращения с твёрдыми отходами депутаты поставили под жёсткий парламентский контроль, сообщила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, председатель Комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева.



«Наш проект призывает не только составлять карту свалок, мы хотим привлечь внимание населения к экологическим проблемам. Чтобы мы сами выходили и, где можно, убирали, — сказала она. — Депутаты в этом году на рекультивацию отходов заложили в бюджете 3 миллиарда рублей. Рекультивация одного крупного полигона обходится в полмиллиарда рублей.



Второй вопрос: что делать с неперерабатываемым мусором — пластиковыми пакетами, использованными батарейками? Наведение чистоты в стране следует начать с себя. Если бумагу выбрасывать отдельно, на 40 процентов уменьшится пополнение залежей уже накопленных отходов. Нужно прививать моду на экологию».



Бизнес пригласят поучаствовать в наведении порядка



Проект ОНФ, как прогнозируют его авторы, имеет шансы вырасти в нечто большее, чем реестр свалок. Не исключено создание в дальнейшем мобильного приложения к нему. Если данный ресурс займёт заметное место в жизни общества, то может стать социальной сетью для активистов и экологов.

Крымские горы и горы… мусор

Помимо запуска интерактивной карты, во всех субъектах РФ в течение 2017 года ОНФ проведёт экологические форумы, так как каждая территория живёт своими проблемами, после чего осенью планируется собрать общероссийский форум. Он предложит руководству страны предложения по решению конкретных проблем экологии.





Как они должны решаться? Силами россиян, но не за их счёт. Антимонопольная служба и так напугала россиян, заявив, что переход на новую систему ОТК вызовет рост тарифов на уборку мусора в коммунальных платежах в 40 раз. Это неприемлемо. Речь также не о том, чтобы граждане принялись убирать мусор за теми дельцами, которые организовали незаконные свалки. Это по большому счёту дело бизнеса.

Согласно поручению Президента РФ по итогам декабрьского Госсовета по теме экологии законодатели и депутаты Госдумы уже к 1 июня этого года должны предложить в федеральное законодательство изменения с целью стимулирования малого и среднего бизнеса в части раздельного сбора мусора.



Проект ОНФ — не просто одно из мероприятий Года экологии, объявленного в России, но и работа на многие годы вперёд, как следует из недавно утверждённой национальной Стратегии научно-технологического развития, одним из приоритетов которой является экологическое направление.



Возможность каждому гражданину в формате «службы одного окна» подать заявление о незаконной свалке облегчает возможности для общественного контроля за сферой экологии. Активисты ОНФ в случае отсутствия реакции со стороны местных органов власти берут на себя задачу обращать внимание федеральных органов управления и правоохранительных служб на решение проблемы. Они в случае необходимости намерены перекрывать доступ к незаконным свалкам, в том числе и привлекая службы ГИБДД, но всё же своим основным ресурсом в первую очередь считают небезразличных граждан. В идеале таковыми должны стать все жители нашего большого российского дома. Давно пора.