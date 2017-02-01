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Что будет?


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Вчера, 11:22
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7 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК

Единый час «прямой линии связи» по вопросам содействия занятости ищущих работу граждан, центр занятости населения (ул. Ворошилова, 65), тел.: 51-45-04, 61-58-84.

Начался приём заявлений от граждан о предоставлении в безвозмездное пользование участка земли на Дальнем Востоке, МФЦ (84 кв-л, дом 16), сайт Надальнийвосток.рф.

14.00 - мастер-класс Екатерины ПРИПЕЩОВОЙ «Славянская кукла» - оберег из ткани, Дворец ветеранов «Победа», вход свободный.

8 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА

9.00 – групповое занятие по подготовке резюме, центр занятости населения (ул. Ворошилова, 65), актовый зал.

17.00 – заседание клуба читающей молодёжи «PROчтение», библиотека на площади Ленина, вход свободный.

17.00 - вечер отдыха для людей среднего и старшего возраста «Нам года не беда!», ДК «Энергетик», вход свободный.

18.00 – встреча с победителем национальной премии «Гражданская инициатива» Любовью ГИБАДУЛЛИНОЙ, библиотека № 1 (206 кв-л, дом 3), вход свободный.

9 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ

11.00 – групповая консультация для выпускников учебных заведений от 18 до 20 лет с целью информирования о программе временного трудоустройства, центр занятости населения (ул. Ворошилова, 65), актовый зал.

13.00 – заседание клуба «Помоги себе сам» на тему «Сила разума», ДК «Современник», малый зал,
вход свободный.

10 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА

До 15 февраля идёт приём заявок для участия в первенстве по спортивному туризму «Зимнее троеборье» (пройдет 23-24 февраля), заявки по адресу: shb-baikal@yandex.ru, тел. 50-41-53.

До 22 февраля идёт регистрация участников в «Блинном забеге» (пройдёт 25 февраля, в 13.00, на берегу р. Китой, в районе с. Одинск), регистрация по адресу: angtrl@yandex.ru, тел.: 89149566647, 89247130311, 89526305124.

17.00 – вечер памяти Валентина РАСПУТИНА, Мегет, школа искусств, вход свободный.

11 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

12.00 – Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», посёлок Молодёжный Иркутского района (регистрация участников с 10.00), телефон для регистрации 8 (3952)33-64-79.

12 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

10.30 – заседание клуба «Дачная жизнь», библиотека №1 (206 кв-л, дом 3), вход свободный.

12.00 - спортивный праздник «Ангарск, на лыжи!», стадион «Ангара» (регистрация участников с 10.00), тел. для справок 50-41-57, вход свободный.

12.30 – презентация занятий по музыке и движению для людей с особенностями развития от 13 до 25 лет, преподаватель Анастасия ГОРОХОВА, 8 мрн, дом 7 («Джайв»), вход свободный.

13.00 – вечер-портрет к 115-летию Любови ОРЛОВОЙ, библиотека № 4 (94 кв-л, дом 8), вход свободный.

13 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

9.00 – занятие по социальной адаптации для безработных инвалидов и сирот, центр занятости (ул. Ворошилова, 65), кабинет 37.

9.30-20.00 – выставка-продажа кулинарных изделий к Дню всех влюбленных во всей сети «Шоколадный рай» (13 и 14 февраля).

19.00 – матч ХК «Ермак» - ХК «Звезда», Дворец спорта «Ермак».

С 13 по 17 февраля пройдет 2-й региональный открытый чемпионат «Молодые профессионалы России», техникум общественного питания и торговли, тел. для справок 8-902-763-24-67.

Расскажите нам о своих планах
на следующую неделю
по телефону 8-908-651-29-80.
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Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

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