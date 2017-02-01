Что будет?

7 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИКЕдиный час «прямой линии связи» по вопросам содействия занятости ищущих работу граждан,
центр занятости населения (ул. Ворошилова, 65), тел.: 51-45-04, 61-58-84.Начался приём заявлений от граждан о предоставлении в безвозмездное пользование участка земли на Дальнем Востоке,
МФЦ (84 кв-л, дом 16), сайт Надальнийвосток.рф.14.00 - мастер-класс Екатерины ПРИПЕЩОВОЙ «Славянская кукла»
- оберег из ткани, Дворец ветеранов «Победа», вход свободный.
8 ФЕВРАЛЯ, СРЕДА9.00 – групповое занятие по подготовке резюме,
центр занятости населения (ул. Ворошилова, 65), актовый зал. 17.00 – заседание клуба читающей молодёжи «PROчтение»,
библиотека на площади Ленина, вход свободный.
17.00 - вечер отдыха для людей среднего и старшего возраста «Нам года не беда!»,
ДК «Энергетик», вход свободный. 18.00 – встреча с победителем национальной премии «Гражданская инициатива» Любовью ГИБАДУЛЛИНОЙ,
библиотека № 1 (206 кв-л, дом 3), вход свободный.
9 ФЕВРАЛЯ, ЧЕТВЕРГ11.00 – групповая консультация для выпускников учебных заведений
от 18 до 20 лет с целью информирования о программе временного трудоустройства, центр занятости населения (ул. Ворошилова, 65), актовый зал.
13.00 – заседание клуба «Помоги себе сам» на тему «Сила разума»
, ДК «Современник», малый зал,
вход свободный.
До 15 февраля идёт приём заявок для участия в первенстве по спортивному туризму «Зимнее троеборье»
10 ФЕВРАЛЯ, ПЯТНИЦА
(пройдет 23-24 февраля), заявки по адресу: shb-baikal@yandex.ru, тел. 50-41-53.
До 22 февраля идёт регистрация участников в «Блинном забеге»
(пройдёт 25 февраля, в 13.00, на берегу р. Китой, в районе с. Одинск), регистрация по адресу: angtrl@yandex.ru, тел.: 89149566647, 89247130311, 89526305124.17.00 – вечер памяти Валентина РАСПУТИНА,
Мегет, школа искусств, вход свободный.
12.00 – Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»,
11 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА
посёлок Молодёжный Иркутского района (регистрация участников с 10.00), телефон для регистрации 8 (3952)33-64-79.
10.30 – заседание клуба «Дачная жизнь»,
12 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
библиотека №1 (206 кв-л, дом 3), вход свободный.12.00 - спортивный праздник «Ангарск, на лыжи!»,
стадион «Ангара» (регистрация участников с 10.00), тел. для справок 50-41-57, вход свободный.12.30 – презентация занятий по музыке и движению для людей с особенностями развития от 13 до 25 лет,
преподаватель Анастасия ГОРОХОВА, 8 мрн, дом 7 («Джайв»), вход свободный.13.00 – вечер-портрет к 115-летию Любови ОРЛОВОЙ,
библиотека № 4 (94 кв-л, дом 8), вход свободный.
13 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК9.00 – занятие по социальной адаптации для безработных инвалидов и сирот,
центр занятости (ул. Ворошилова, 65), кабинет 37.9.30-20.00 – выставка-продажа кулинарных изделий к Дню всех влюбленных во всей сети «Шоколадный рай» (13 и 14 февраля). 19.00 – матч ХК «Ермак» - ХК «Звезда»,
Дворец спорта «Ермак».
С 13 по 17 февраля пройдет 2-й региональный открытый чемпионат «Молодые профессионалы России»,
техникум общественного питания и торговли, тел. для справок 8-902-763-24-67.
Расскажите нам о своих планах
на следующую неделю
по телефону 8-908-651-29-80.