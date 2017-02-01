Что будет?

центр занятости населения (ул. Ворошилова, 65), тел.: 51-45-04, 61-58-84.МФЦ (84 кв-л, дом 16), сайт Надальнийвосток.рф.- оберег из ткани, Дворец ветеранов «Победа», вход свободный.центр занятости населения (ул. Ворошилова, 65), актовый зал.библиотека на площади Ленина, вход свободный.ДК «Энергетик», вход свободный.библиотека № 1 (206 кв-л, дом 3), вход свободный.от 18 до 20 лет с целью информирования о программе временного трудоустройства, центр занятости населения (ул. Ворошилова, 65), актовый зал., ДК «Современник», малый зал,вход свободный.(пройдет 23-24 февраля), заявки по адресу: shb-baikal@yandex.ru, тел. 50-41-53.(пройдёт 25 февраля, в 13.00, на берегу р. Китой, в районе с. Одинск), регистрация по адресу: angtrl@yandex.ru, тел.: 89149566647, 89247130311, 89526305124.Мегет, школа искусств, вход свободный.посёлок Молодёжный Иркутского района (регистрация участников с 10.00), телефон для регистрации 8 (3952)33-64-79.библиотека №1 (206 кв-л, дом 3), вход свободный.стадион «Ангара» (регистрация участников с 10.00), тел. для справок 50-41-57, вход свободный.преподаватель Анастасия ГОРОХОВА, 8 мрн, дом 7 («Джайв»), вход свободный.библиотека № 4 (94 кв-л, дом 8), вход свободный.центр занятости (ул. Ворошилова, 65), кабинет 37.Дворец спорта «Ермак».техникум общественного питания и торговли, тел. для справок 8-902-763-24-67.

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