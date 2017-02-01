СТРАШНАЯ СИЛА

Когда возраст красоте не помеха

Ольга КНЯЗЕВА, фото автора и Николая СТЕРНИНА

Желающих набралось 10 человек. Все пенсионерки. Чуть не хором отвечали, что хотят научиться краситься, одеваться и делать модные причёски. Учить всему этому их будет визажист с 12-летним стажем Светлана ТАТАРНИКОВА. Такие курсы она организует уже три года подряд. А цель проста как огурец – показать женщинам, что красивыми можно быть в любом возрасте.Светлана призналась, что для неё эти курсы – дополнительный опыт, ведь возрастной макияж – самое сложное в работе визажиста.В отличие от молодёжи у пенсионеров в нашем городе жизнь куда активнее, есть куча возможностей, где провести время. Галине СИРОТИНИНОЙ 75 лет. Последние 10 она на пенсии. Признаётся, времени еле хватает.Галина призналась, что единственное место, куда она почти никогда не ходит, – это аптека. Раскрыла секрет:Времени зря не теряет и Галина АМИНОВА. Ей 77 лет. Признаётся, что только на пенсии поняла, что значит свобода. А на курсы пришла потому, что начала вздрагивать, проходя мимо зеркала.На первом занятии школы красоты Галине сделали экспресс-макияж. Буквально за 5 минут преподаватель накрасила женщину. Галина взяла в руки зеркало и поняла, с чем связаны вздохи её одноклассниц, - результат как в модных передачах, до и после.- женщина ещё долго смотрит в зеркальце.Визажист пояснила, что не стоит стесняться того, что вы не умеете краситься. Это в молодости, чтобы стать неотразимой, достаточно мазнуть пару раз ресницы тушью и растереть щёки, чтобы появился румянец. Макияж на пенсии – это целая наука!Вере ЛЕОНОВОЙ 65 лет, только на пенсии она поняла, сколько осталось неиспользованных возможностей.Действительно, жить человек начинает только после пенсии. До этого ни времени, ни сил не хватает. Да и возможности просто нет – весь досуг в нашем городе ориентирован на людей в возрасте.Домашнее задание всем ученицам – составить список из 30 позиций, что бы они сделали, если бы любили себя ещё больше. Это своеобразный психологических эксперимент, когда посмотришь на гору того, в чём себе отказываешь, невольно начнёшь всё это воплощать в жизнь. 63-летняя Ольга ЕФРЕМОВА ещё на берегу предупредила преподавателя – выполнять задание она не будет. Почему? Да потому любить себя ещё больше, чем она, просто невозможно.На курсы Ольга пришла вовсе не потому, что не умеет краситься. Как она сама призналась, из дома без косметики не выйдет даже за хлебом. Пришла просто потому, что хочет пообщаться и, может быть, узнать что-то новенькое.Новенького, как пообещала преподаватель, будет много. Кроме основных принципов возрастного макияжа, женщин научат правильно подбирать косметику, сочетать цвета. В конце концов на тенях и туши для глаз свет клином не сошёлся.Светлана призналась, что расширить направления в школе решили только в этом году. Раньше учили только краситься. Тем не менее желающих учиться было всегда достаточно. 75-летняя Валентина КАСЬЯНОВА окончила эту школу в 2015 году. Говорит, теперь красоту себе наводит каждый день.В общем, не зря говорят, что возраст определяет сознание. И лет тебе на самом деле столько, на сколько ты себя ощущаешь. Эти женщины чувствуют себя на 25, и неважно, что в паспорте цифра в 3 раза больше. А вот когда говорят, что отдохнуть можно на пенсии, – врут. Там работы и забот в пять раз больше. По крайней мере у этих женщин точно.Курсы красоты будут проходить 1 раз в неделю по пятницам во Дворце ветеранов «Победа». Начало в 12 часов. Приходить могут все желающие. Всего планируется провести 8 занятий, а уже через два месяца, как полагается в любой школе, будет выпускной. Главный подарок всем ученицам – альбомы с фотографиями до и после.