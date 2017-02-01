СТРАШНАЯ СИЛА

Когда возраст красоте не помехаЕсть в Ангарске место, где слово «старость» запрещено законом. Потому что такого понятия нет. Есть элегантный возраст. И он не помеха активной жизни, красоте и радости. Так считают ученицы школы красоты для женщин элегантного возраста. Ее открытие состоялось в эту пятницу во Дворце ветеранов «Победа». Курсы рассчитаны на два месяца и абсолютно бесплатные.Первое занятие было вводное. На следующие, практические, приходить надо уже со своей косметикой.
Желающих набралось 10 человек. Все пенсионерки. Чуть не хором отвечали, что хотят научиться краситься, одеваться и делать модные причёски. Учить всему этому их будет визажист с 12-летним стажем Светлана ТАТАРНИКОВА. Такие курсы она организует уже три года подряд. А цель проста как огурец – показать женщинам, что красивыми можно быть в любом возрасте. - Когда женщина выходит на пенсию и перестаёт работать, она часто плюёт на себя: перестаёт краситься, надевает на себя трикотажную кофточку, которая прибавляет ей ещё лет десять, и все свои силы бросает на хождение по аптекам, поликлиникам или на воспитание внуков. Я научу, как правильно накладывать макияж, одеваться соответственно возрасту и делать простые причёски на каждый день. Помогать мне в этом будут парикмахеры, стилисты. В этом году даже пригласили психолога. Она будет рассказывать нашим ученицам, как принимать себя и свой возраст.
Светлана призналась, что для неё эти курсы – дополнительный опыт, ведь возрастной макияж – самое сложное в работе визажиста.
В отличие от молодёжи у пенсионеров в нашем городе жизнь куда активнее, есть куча возможностей, где провести время. Галине СИРОТИНИНОЙ 75 лет. Последние 10 она на пенсии. Признаётся, времени еле хватает.- 3 раза в неделю я занимаюсь гимнастикой цигун, 2 раза хожу на фитнес, один раз в неделю обязательно в баню. Самое главное – 5 раз в месяц я хожу на танцы. Чтобы быть там при параде, нужно уметь краситься и одеваться. Всю жизнь проходила без косметики, дожила до 75, а краситься так и не научилась. Нужно исправлять!
Галина призналась, что единственное место, куда она почти никогда не ходит, – это аптека. Раскрыла секрет:- Есть три обстоятельства, которые позволяют жить долго и счастливо: здоровое питание, гимнастика и баня. Я ни за что не буду есть сосиску или пельмени. Даже творог сама делаю!
Времени зря не теряет и Галина АМИНОВА. Ей 77 лет. Признаётся, что только на пенсии поняла, что значит свобода. А на курсы пришла потому, что начала вздрагивать, проходя мимо зеркала.Галина АМИНОВА не может поверить, что еще пять минут назад она была совсем другой.- Я проработала педагогом в детском саду до 70 лет. И только с выходом на пенсию вздохнула полной грудью. Проснулась - на улице солнышко, а мне никуда не нужно идти! И сразу побежала: цигун, православная школа, библиотека. Теперь вот и краситься научусь!
На первом занятии школы красоты Галине сделали экспресс-макияж. Буквально за 5 минут преподаватель накрасила женщину. Галина взяла в руки зеркало и поняла, с чем связаны вздохи её одноклассниц, - результат как в модных передачах, до и после. - Дедушка мой упадёт, когда увидит меня такую! Я ведь ему не сказала, куда пошла,
- женщина ещё долго смотрит в зеркальце.
Визажист пояснила, что не стоит стесняться того, что вы не умеете краситься. Это в молодости, чтобы стать неотразимой, достаточно мазнуть пару раз ресницы тушью и растереть щёки, чтобы появился румянец. Макияж на пенсии – это целая наука! - В нашем элегантном возрасте нельзя быть смешными, нужно выглядеть соответственно.
Вере ЛЕОНОВОЙ 65 лет, только на пенсии она поняла, сколько осталось неиспользованных возможностей.- В прошлом году я впервые за последние 43 года встала на коньки. Появилось время, и я решила научиться водить машину, окончила курсы, получила права. Водить, конечно, боюсь до ужаса, но главное ведь, что научилась! В этом году пошла на курсы английского языка, а в следующем хочу изучать французский.
Действительно, жить человек начинает только после пенсии. До этого ни времени, ни сил не хватает. Да и возможности просто нет – весь досуг в нашем городе ориентирован на людей в возрасте.Учиться никогда не поздно. Тем более бесплатно. Приходите!
Домашнее задание всем ученицам – составить список из 30 позиций, что бы они сделали, если бы любили себя ещё больше. Это своеобразный психологических эксперимент, когда посмотришь на гору того, в чём себе отказываешь, невольно начнёшь всё это воплощать в жизнь. 63-летняя Ольга ЕФРЕМОВА ещё на берегу предупредила преподавателя – выполнять задание она не будет. Почему? Да потому любить себя ещё больше, чем она, просто невозможно.
- Я женщина! За что я могу себя не любить? Я родила детей, ухаживаю за домом, дачей, за своей семьёй.
На курсы Ольга пришла вовсе не потому, что не умеет краситься. Как она сама призналась, из дома без косметики не выйдет даже за хлебом. Пришла просто потому, что хочет пообщаться и, может быть, узнать что-то новенькое.
Новенького, как пообещала преподаватель, будет много. Кроме основных принципов возрастного макияжа, женщин научат правильно подбирать косметику, сочетать цвета. В конце концов на тенях и туши для глаз свет клином не сошёлся.- Прежде чем наносить макияж, нужно хорошо очистить кожу, обезжирить её. Потом нужно нанести увлажняющий крем и только после переходить к декоративной косметике. Самые сложные участки – глубокие морщины, пигментные пятна и круги под глазами - нужно убирать корректором. После того как скрыли изъяны, наносите тональное средство. Лучше работать кисточкой, так будет гораздо удобнее. Потом бровки – это отдельный курс, потому как их сложнее всего правильно красить. Женщинам в возрасте не рекомендован яркий макияж, он только прибавит лет. Глаза выделите карандашом, складочку верхнего века тенями натурального цвета – коричневый или серый. Если глаза слезятся, не стоит пользоваться тушью. В этом случае просто проработайте линию роста ресниц карандашом. На губы нанесите помаду натурального цвета, но перед этим обязательно проработайте контур карандашом. Ну и румянец – он добавит лицу свежести!
Светлана призналась, что расширить направления в школе решили только в этом году. Раньше учили только краситься. Тем не менее желающих учиться было всегда достаточно. 75-летняя Валентина КАСЬЯНОВА окончила эту школу в 2015 году. Говорит, теперь красоту себе наводит каждый день.- Когда молодые были, времени не хватало краситься. Да нечем особо было – сухая тушь в коробочке да помада у цыган. Теперь и время позволяет, и возможности есть. Я и маски делаю себе каждый день, и тени накладываю, румянами пользуюсь. Вот так накрасишься, хоть на человека походить станешь, - смеётся выпускница школы красоты.
В общем, не зря говорят, что возраст определяет сознание. И лет тебе на самом деле столько, на сколько ты себя ощущаешь. Эти женщины чувствуют себя на 25, и неважно, что в паспорте цифра в 3 раза больше. А вот когда говорят, что отдохнуть можно на пенсии, – врут. Там работы и забот в пять раз больше. По крайней мере у этих женщин точно.
Курсы красоты будут проходить 1 раз в неделю по пятницам во Дворце ветеранов «Победа». Начало в 12 часов. Приходить могут все желающие. Всего планируется провести 8 занятий, а уже через два месяца, как полагается в любой школе, будет выпускной. Главный подарок всем ученицам – альбомы с фотографиями до и после.
Ольга КНЯЗЕВА, фото автора и Николая СТЕРНИНА