Первый день Белого месяца объявлен нерабочим в Усть-Орде

Как сообщила заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации УОБО Марина Иванова, традиционно во всех муниципальных образованиях округа пройдут праздничные вечера и концерты, посвященные новому году по лунному календарю. Масштабные мероприятия запланированы на площадках областных государственных учреждений культуры, подведомственных администрации Усть-Ордынского Бурятского округа. В первый день праздника в поселке Усть-Ордынский будет организован «Глобальный ехор» в рамках всемирного флешмоба, который проходит в разных странах. В Национальной библиотеке им. М.Н.Хангалова откроется книжная выставка «Праздник Белого месяца», а в Национальном музее – выставка «Тоонто нютаг».– подчеркнула глава округа.

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