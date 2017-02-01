Первый день Белого месяца объявлен нерабочим в Усть-Орде

27 февраля – первый день Белого месяца в текущем году объявлен нерабочим (праздничным) днем на территории Усть-Ордынского Бурятского округа. Соответствующее постановление подписал первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области Александр Битаров.
Как сообщила заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель администрации УОБО Марина Иванова, традиционно во всех муниципальных образованиях округа пройдут праздничные вечера и концерты, посвященные новому году по лунному календарю. Масштабные мероприятия запланированы на площадках областных государственных учреждений культуры, подведомственных администрации Усть-Ордынского Бурятского округа. В первый день праздника в поселке Усть-Ордынский будет организован «Глобальный ехор» в рамках всемирного флешмоба, который проходит в разных странах. В Национальной библиотеке им. М.Н.Хангалова откроется книжная выставка «Праздник Белого месяца», а в Национальном музее – выставка «Тоонто нютаг».
– Ежегодный окружной конкурс «Баатар – Дангина» проведет Национальный Центр народного творчества. Для учащихся общеобразовательных школ окружного центра в Национальной библиотеке пройдет краеведческий час «Сагаалган на моей земле». Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы» запланировал гастрольные поездки в Иркутск и Ангарск, поселок Одинск Ангарского муниципального образования, поселок Магистральный и город Северобайкальск Республики Бурятия. Два концерта ансамбля состоятся в поселке Усть-Ордынский. В марте текущего года впервые на территории УОБО пройдет фестиваль «Мужские игры бурят», который будет посвящен празднику Белого месяца, – подчеркнула глава округа.