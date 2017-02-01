Выпустят байкальский омуль в Братское водохранилище

Также Илья Сумароков сообщил, что министерство сельского хозяйства Иркутской области распределило выделенные квоты на добычу (вылов) байкальского омуля на 2017 год. Федеральным агентством по рыболовству для осуществления промышленного рыболовства на озере Байкал выделено для Иркутской области в текущем году 61,2 тонн омуля. Квоты на вылов рыбы получили юридические лица и предприниматели, имеющие договоры на 10 лет, заключенные с министерством сельского хозяйства Иркутской области в период с 2009 по 2013 годы. Всего квоты получили 25 пользователей из Приангарья, в основном проживающих на территории муниципальных образований, прилегающих к озеру Байкал. Квота на вылов для Иркутской области была уменьшена на этот год в сравнении с предыдущим более чем в 3 раза.Напомним, что для решения задач по восстановлению запасов байкальском омуля Правительством Иркутской области в октябре 2016 года были подготовлены предложения для включения их в проект программы по сохранению омуля в озере Байкал и впадающих в него реках на 2017-2019 годы. Министерство сельского хозяйства региона предложило включить в комплекс мероприятий по восстановлению запасов байкальского омуля мероприятие по зарыблению Братского и Усть-Илимского водохранилищ. По мнению ученых, зарыбление водохранилищ должно производиться северобайкальской (прибрежной) популяцией омуля, биологические особенности которой наиболее соответствуют характеристикам осваиваемых водоемов.В настоящее время программа разрабатывается Росрыболовством в рамках выполнения поручения Президента Российской Федерации, касающегося разработки комплекса мероприятий по восстановлению запасов биоресурса, в том числе путем увеличения его искусственного воспроизводства.В ближайшее время Правительством Иркутской области планируется проведение слушаний с участием представителей муниципальных образований, научных учреждений и бизнеса по определению подходов к работам по воспроизводству байкальского омуля.