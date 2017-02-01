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Итоги профилактической операции «Маячок» в Ангарске


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Сегодня, 11:03
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Итоги профилактической операции «Маячок» в Ангарске

Факты, когда водители автотранспорта не предоставляют преимущество в движении специальным автомобилям с включенными проблесковыми маячками и специальными звуковыми сигналами, имеют распространение и на территории Приангарья. Порою они перерастают в открытые конфликты между водителями.

В связи с этим на территории Ангарского городского округа было проведено профилактическое мероприятие «Маячок», целью которого стало не просто выявление водителей транспорта, не предоставивших дорожное преимущество автомашинам со спецсигналами, а, что самое важное, привлечение внимания к серьёзной проблеме водительского состава.

За два дня работы дорожных полицейских выявлено 11 таких нарушителей. Многие из них оправдывали своё поведение наличием громкой музыки в салоне, разговором с собеседником или обычной невнимательностью. Тем не менее, все они привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ, которая предусматривает штраф в размере 500 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 1 до 3 месяцев.

Характерно, что в ходе проведения операции «Маячок» инспекторы ГИБДД констатировали резкое сокращение числа автолюбителей, не уступивших дорогу автомобилям скорой медицинской помощи и других экстренных служб. Вероятно, многие из них стали задумываться о том, что в подобной ситуации, когда речь идет о жизни человека, дорога каждая минута.

ГИБДД напоминает участникам дорожного движения, что от бесперебойной и оперативной работы специальных оперативных служб зависит здоровье, а порою и жизнь людей. Уступить им дорогу – значит сэкономить их время, отведённое на спасение человека.


Отдел ГИБДД управления МВД России по г. Ангарску
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