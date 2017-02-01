Пластиковая карма

Как люди попадают в вечный кредит

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Познакомьтесь с условиями

До того как

Звонок - это не банк

На всю оставшуюся жизнь

А напоследок я скажу…

О чём думали?

Беседовала Елена ДОЛГИХ

В силу того что я сопровождаю клиентов по финансовым вопросам, кредитам и т.д., мне приходится часто заходить на сайт коммерческих банков (не будем брать те, которые давно на финансовом рынке). И что мы там обычно видим? Невозможно найти головную организацию, кто она и где находится. Есть один общий телефон, вы набираете этот номер, и пошло-поехало: нажми 1, нажми 2 и т.д. Потом вас просят: введите свой персональный код. Какой еще код? До финиша дойдет не каждый.Если бы вы столкнулись с такой тягомотиной, когда получали кредитную карту, то сразу бы поняли, что медом тут не намазано. Никто здесь вашими вопросами не озабочен, тут нет ваших друзей. У банка только коммерческий интерес, причем интерес этот сокрыт. На каких условиях вам эту карту дали, обычно никто не интересуется. А самые важные условия - это даже не процентная ставка, а условия неустойки, пеней, штрафов (т.е. какие санкции к вам применит банк, если вы не исполните свои обязательства). Очень часто банки поступают именно так: дают клиенту карту, но не дают условий договора.Поэтому если вы все же надумали пользоваться картой, прежде чем снимать денежки, нужно обратиться в банк и получить договор, который четко описывает, на каких условиях вам предоставлена карта. Если вы в этом ничего не понимаете (здесь своя специфика, нужны знания и опыт), обратитесь к специалистам, которые, внимательно изучив договор, объяснят, какие могут возникнуть финансовые последствия. Если, взвесив все за и против, вы понимаете, что проживете и без этой карты, берете и натурально уничтожаете ее. Например, режете пополам. Карту могут украсть или вскрыть, чтобы использовать в своих целях, рассчитаться ею, а ведь она выписана на ваше имя. Если вы сняли хотя бы рубль, считается, что вы активировали карту. Т.е. вы на крючке.Если вы все же решились взять пластиковую банковскую карту, нужно знать, как себя подстраховать. До заключения договора тот, кто получает карту, должен написать заявление с просьбой о предоставлении карты или заполнить анкету (банк может попросить и оба документа). В анкете надо подписать не только последний лист документа, а каждый его лист (тогда эти листы не подменят без вашего ведома). Обратите внимание на то, что перечислено в качестве дополнительных услуг, которые предлагает банк. Рядом пустые окошечки, в которые клиент ставит своей рукой галочку. В остальных поставьте прочерк, чтобы вам не наставили галок по всем остальным, не нужным вам услугам. С такими вещами на практике уже приходилось сталкиваться.В обязательном порядке требуйте, чтобы в договоре был указан предмет договора «выдача карты пластиковой» с таким-то лимитом, чтобы было сказано, в каких случаях платится неустойка. В конце договора – приложение 1 «Тарифный план». Вверху этого документа указано, что он является приложением номер такой-то к такому-то договору. Если этой информации нет, такой договор подписывать нельзя – его могут подменить. В тарифном плане указывается, какие проценты платятся за предоставленные суммы кредитования по этой карте, какая неустойка, какие проценты. Каждую страницу тарифного плана также нужно подписать. Приложение 2 - «Примерный график гашения платежей». Подписывайте договор, только когда поняли, под чем подписываетесь. Если не поняли – не подписывайте.Часто бывает, когда человек уже получил кредитную карту, ему звонит специалист банка: вам надо оплатить в срок до такого-то числа такую-то сумму, допустим, 10 тысяч рублей. Человек, доверяя специалисту, платит, сколько ему сказали. Надо понимать, что звонок - не официальное и письменное извещение банка, а устное сообщение, которое к делу не пришьешь. Но человек платит! Его доят каждый месяц, а он не знает, в каком порядке банк удерживает деньги, какая сумма основного платежа им оплачена. Надо сказать, что законодательством четко определен порядок, что за чем платится: сначала проценты по кредитной карте, потом основной долг и лишь потом штрафные санкции. Но банки часто нарушают это требование закона. Были в практике случаи, когда банк сначала взимал штрафные санкции, потом проценты за пользование и только потом основной платеж. И получается бездонная яма: платежи идут только на штрафные санкции, а основной долг не гасится. Возникает новая неустойка, и вас уже посадили на финансовую иглу (что уместно сравнить с наркотической – зависимость и перспективы те же).Приведу реальную историю. Человек взял пластиковую банковскую карту с лимитом 190 тысяч рублей в 2012 году. Взял просто, вдруг да понадобится. Документы подписывал не глядя. Часть текста договора была напечатана третьим размером шрифта (без лупы такой не прочтешь), конкретно - тарифный план и то, как он будет меняться. Карту активировал. Снимал с нее, иногда что-то клал, но не регулярно. В какой момент «включился счетчик», когда ему стали считать по повышенной более чем в два раза процентной ставке, не понял. То есть продолжал брать, как он считал, под 20%, а ему уже давно начислялись 43%. Плюс огромная неустойка, о которой он тоже не знал. Общение с банком было по телефону. Приятный голос в трубке говорил: заплатите 10 тысяч. И он платил. Как оказалось, не сумму основного долга и даже не проценты, а штрафы. И до сих пор платит. Взяв 4 года назад 190 тысяч, уже оплатил 700 тысяч и еще должен, по расчетам банка, около 400 тысяч.Чтобы выйти из этого лабиринта, человек, наконец, обратился к специалисту. Специалист запросил у банка документы, чтобы досконально разобраться в ситуации и найти решение проблемы. Вместе сходили в банк. Художественных повествований в банке вести не надо. Надо официально запросить соответствующие документы. В разговоре в офисе банка сотрудник честно сказал: если у вас сейчас нет возможности сразу заплатить 200 тысяч, чтобы уменьшалось сальдо, вы с банком никогда не рассчитаетесь.Не все банки так поступают. Но таких достаточно.Допустим, вы, наконец, поняли, в какую кабалу попали, а потому решили закрыть карту. Что нужно делать? Надо пойти в банк, запросить выписку из лицевого счета (документ должен быть надлежаще заверенный, за подписью руководителя банка), а также получить официальный документ в письменной форме о том, какую сумму человек должен погасить, сколько из нее составляет основной долг, сколько проценты за пользование кредитом и сколько неустойка. Если есть возможность все погасить, идите и гасите. Обратите внимание: если на справке фамилия другого работника банка, не руководителя, нужно запросить доверенность, что этот работник банка имеет право подписывать такие документы. В судебной практике бывало, что банк заявлял своему клиенту: представленный вами финансовый документ недействителен, потому что подписан лицом, у которого нет таких полномочий.Если вы сейчас читаете эту статью и понимаете, что она написана про вас (вы уже взяли карту, активировали ее), езжайте в банк, выясняйте, каковы условия кредитования. Если после этих объяснений вы ничего не поняли, ищите специалиста, незаинтересованное лицо, компетентного в этих вопросах человека, который с вами поедет, разберется и объяснит, куда вы вляпались и как с этим бороться. Прятаться от банка вообще не вариант. Надо выстроить путь достижения цели - как грамотно рассчитаться за кредит.Почему люди вообще берут кредитные карты, хотя понимают, что рассчитаться не смогут? Большинство рассуждает так: ничего страшного, вся страна в долгах. Что с меня взять? У меня ничего нет, пока в Гражданском кодексе четко закреплено, что забрать последнее жилье в счет долгов нельзя. В стране очень много людей, которые имеют долги и не гасят их. Банки стали создавать черный список банковских должников, чтобы спастись от таких клиентов.В отношении должников суд выносит решение, выписывается исполнительный лист, но взыскать денежные средства по нему невозможно. Имущество записано на родственников, из квартиры вынесены все ценные вещи, люди резко становятся нетрудоспособными или работают без официального трудоустройства и т.д. Т.е. всячески демонстрируют, что взять с них нечего. В итоге исполнительное производство закрывается.Не все понимают, как сильно изменилось и продолжает меняться законодательство. Уже обсуждается вопрос о необходимости в счет погашения долгов забирать единственное жилье. Должен – плати, не можешь платить – не бери. За границей никто не нянчится и в положение не входит. Пока это уровень обсуждения, но, как говорится, лиха беда начало.Информация для размышления: просроченная задолженность по кредитам, выданным физическим лицам, растет. По данным объединенного кредитного бюро, объем просроченной задолженности в России к началу февраля 2016 года составил 775 млрд. рублей.