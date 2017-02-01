Люди за бортом

Кому без помощи не выплытьС тех пор, как в наш город заехали беженцы с Украины, прошло уже почти три года. Тогда они заняли несколько загородных лагерей и здание бывшей больницы на Гагарина. Только в этих пунктах временного проживания их было 1300 человек.
Где сейчас все эти люди? В лагерях и бывшей больнице их давно уже нет. Одни вернулись на родину, другие устроились в городе, третьи уехали искать счастье в русских селах. И только одна-единственная семья с Украины до сих пор мыкается.Оля, мама ребят, держится уже из последних сил.
Иванушкины. Наверное, самые известные «ангарские» беженцы («В» от 27 ноября 2014 года - «Ни кола, ни двора», «В» от 19 июня 2015 года – «Зато все живы»)
. Это та самая семья с тремя детьми и тремя бабушками, которые поселились в 2014 году в заброшенном доме в Старом Китое без электричества. Сегодня они по-прежнему здесь. Мы поехали к ним по сигналу соседки, которая со слезами сообщила в газету о бедственном положении семьи.
…Почерневшая, покосившаяся избушка стоит на самом краю посёлка, в тупике, за ней сразу берег Китоя. Окна обтянуты полиэтиленом. Если бы не дым из трубы, ни за что бы не подумали, что дом жилой. Небольшие сенцы и одна комната квадратов 12. Стены и полы давно небелены-некрашены, но внутри тепло и чисто. Всё заставлено диванами и кроватями, есть шкаф, и работает телевизор.
Теперь Иванушкиных семеро. Единственная из этой семьи, кому удалось выбраться из глухой нищеты и отвоевать себе кусок земли российской, – 77-летняя Антонина Гавриловна, бабушка главы семьи. Она умерла в прошлом году. Остались: Ольга и Денис, 35-летние супруги. Их трое детей: Денис, 14 лет, Илья, 6 лет, Дарина, 3 года. 63-летняя Валентина Егоровна, мать Дениса, и 58-летняя Людмила Егоровна, ее сестра-инвалид.
Конечно, с тех пор, как в 2015 году наша газета в последний раз написала про Иванушкиных, с ними произошло много всего. Денис работал на «Каравае» машинистом на упаковке за 10 тысяч в месяц. Там же работала его жена Оля. Пока работали, переехали в город, снимали двухкомнатную квартиру в 6 микрорайоне за 12 тысяч, временно были прописаны у доброй женщины, старший сын Денис учился в школе № 4.
Потом семья получила подъёмные 500 тысяч рублей. С одной стороны, неплохие деньги! Можно купить машину. Но что такое 500 тысяч, если речь идёт о покупке жилья? Те семьи, у которых по нескольку лет лежат сертификаты на материнский капитал, не дадут соврать, – это крохи!
Иванушкины решили покупать жильё в черте города, чтобы 14-летний сын учился, а малыши, которым сейчас 6 лет и 3 года, пошли в сад. Комнату в общежитии на 8 человек брать не стали, решили купить дом. В результате купили малюсенький домик в городском садоводстве «Рассвет» за 450 тысяч. Решили, что пока, для прописки, он сгодится, а потом будут строиться.
Домик в «Рассвете» ещё меньше того, что в Китое, поэтому семья разделилась: бабушек и малышей оставили в избушке в Старом Китое, где 63-летняя Валентина Егоровна и топила дом, и нянчилась, и ухаживала за сестрой-инвалидом. Оля, Денис и старший сын жили в «Рассвете», ходили в школу и на работу. Дениса-младшего перевели в школу № 25.
Только начавшая устраиваться жизнь едва не закончилась трагедией. Той ночью сын проснулся и увидел, что печка загорелась! Иванушкины спаслись, потушили зачатки пожара, но топить печку без ремонта стало нельзя. Беда не приходит одна. В это же время и Оля, и Денис потеряли работу. Денис не прошёл вовремя медосмотр, у Оли не сложились отношения в коллективе, сдали нервы, работать не смогла. Все снова заехали в Старый Китой. Эту тропинку через замёрзший Китой ИВАНУШКИНЫ зовут своей «дорогой жизни». От Старого Китоя до «квартала» Денис идёт в школу пешком полчаса.
Отсюда сегодня младший Денис каждый день ходит в школу №25 пешком по реке. Спускается за домиком на лёд Китоя и по натоптанной тропе (Иванушкины называют её своей «дорогой жизни») идёт. Минут 30 пути, и выходит в город, в «квартале». Утром его сопровождает мама Оля. Назад идет сам. Оля устроилась мыть полы в магазине за 8 тысяч. Это единственный пока доход семьи из семерых человек. По сути нищета.
Почему же все так не складывается? Оля объяснила нашей газете:- У нас нет гражданства. Чтобы его оформить, надо по 3,5 тысячи с человека. Когда у нас с подъемных осталось 50 тысяч, мы на них все прошли медосмотр, заплатили агентству недвижимости 30 тысяч за услуги, купили себе временную прописку, и деньги кончились.
Говорить без слёз 35-летняя Оля уже разучилась. Она - комок нервов. Трое детей, две бабушки, бесконечные топка дома и выживание, дорога до работы пешком из деревни до города по шесть часов – транспорт в Старый Китой ходит только сезонный, летний.
Оля по образованию повар, Денис тоже из рабочих, но опыта работы не имеют. На Украине они жили в деревне своим хозяйством, в большом доме.
Денис - инвалид по астме, получали пенсии, им хватало. И вот война. Пришлось все бросить и устраиваться на новом месте. Ни денег, ни вещей, ни дома, ни работы… Будь они ценными, опытными специалистами, это была бы совсем другая история, но они не такие. Они ничего не просят. Молча терпят, молча бредут по шесть часов вдоль дороги.
Самое главное, что им нужно сейчас, – гражданство России. Все документы на его получение уже заполнены. Проблема только в том, что у семьи нет денег на оплату госпошлины. Нужно 14 тысяч рублей (3500 умножить на 4 взрослых, дети до 18 лет бесплатно). И тогда бы бабушки получали пенсии. Еще им нужна работа, которая бы дала возможность снять квартиру в городе, отдать младших детей в детский сад.
Ну и, конечно, сейчас, пока ничего этого у них нет, Иванушкиным нужны крупы, мука и другие простые продукты питания, на которых они смогут продержаться. А еще зимние сапоги 6-летнему Илье (размер 31 или 32). 14-летнему Денису – ботинки (40 или 41 размер) и куртка (рост 180 см). Если сможете помочь - несите в редакцию нашей газеты.
Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА