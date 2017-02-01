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Как это будет


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Сегодня, 15:05
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На памятник собрали 11 миллионов

Как это будет
Пока этот памятник изображают живые люди. Хотя, если верить юбилейному календарю (изданному администрацией АГО), памятник уже стоит в парке с весны 2016 года.
Фото автора


6 февраля в зале Дворца ветеранов «Победа» презентовали проект благоустройства парка строителей, где уже весной этого года планируется поставить памятник первостроителям. О том, как идут работы по изготовлению многомиллионного монумента, деньги на который собирали благотворители, и что планируется сделать в самом парке, рассказали сотрудникам администрации, депутатам Думы АГО и членам Общественной палаты.

Из 18 миллионов, которые требуются для изготовления памятника, насобирали уже 11. Большую часть денег собрали на предприятиях. Группа во главе с иркутским скульптором и архитектором Евгением СТАВСКИМ уже выехала в Москву, где в ближайшее время начнутся работы по изготовлению скульптуры. 25 мая готовый памятник уже планируется привезти в Ангарск. Его открытие намечено на День города, 28 мая.

Идея скульптуры долго обсуждалась в общественных кругах. Концепцию в итоге решили оставить без изменений: группа молодых людей в гимнастёрках, с оружием и строительным инструментом, в ногах у которых сидит женщина. Площадь для монумента составит чуть больше 1 тысячи квадратных метров. На ней будет установлена гранитная площадка, а сверху пьедестал для мемориала в 120 сантиметров высотой.

Территорию вокруг памятника (он встанет на входе в парк строителей) решили благоустроить. Вдоль улицы Чайковского сделают парковку, в пешеходной зоне – скамейки, освещение. Подсветить обещают даже стволы деревьев. Дополнительное освещение сделают и в северной части парка, где находятся стела и информационные стенды об Ангарске. К памятнику переместят и камень возле здания городского суда, который заложили первостроители ещё в 1970 году. Исторически планировалось, что памятник воинам-первостроителям будет именно там.

Реализация проекта парка строителей намечена на этот год. Деньги будут выделены из бюджета округа.

Ольга КНЯЗЕВА
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