Как это будет

На памятник собрали 11 миллионов

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Ольга КНЯЗЕВА

Из 18 миллионов, которые требуются для изготовления памятника, насобирали уже 11. Большую часть денег собрали на предприятиях. Группа во главе с иркутским скульптором и архитектором Евгением СТАВСКИМ уже выехала в Москву, где в ближайшее время начнутся работы по изготовлению скульптуры. 25 мая готовый памятник уже планируется привезти в Ангарск. Его открытие намечено на День города, 28 мая.Идея скульптуры долго обсуждалась в общественных кругах. Концепцию в итоге решили оставить без изменений: группа молодых людей в гимнастёрках, с оружием и строительным инструментом, в ногах у которых сидит женщина. Площадь для монумента составит чуть больше 1 тысячи квадратных метров. На ней будет установлена гранитная площадка, а сверху пьедестал для мемориала в 120 сантиметров высотой.Территорию вокруг памятника (он встанет на входе в парк строителей) решили благоустроить. Вдоль улицы Чайковского сделают парковку, в пешеходной зоне – скамейки, освещение. Подсветить обещают даже стволы деревьев. Дополнительное освещение сделают и в северной части парка, где находятся стела и информационные стенды об Ангарске. К памятнику переместят и камень возле здания городского суда, который заложили первостроители ещё в 1970 году. Исторически планировалось, что памятник воинам-первостроителям будет именно там.Реализация проекта парка строителей намечена на этот год. Деньги будут выделены из бюджета округа.