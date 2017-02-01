Есть победители!

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА

Уже написаны работы по 14 предметам, однако победителей из Ангарска долго не было, были призёры, и много – 29 человек (призёром называют того, кто набрал больше 50% от максимального количества баллов). И вот стали известны имена первых победителей из Ангарска.В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по русскому языку победители Софья ДУБЯНСКАЯ из лицея № 1 (10 класс) и Кирилл СЕРОВ из школы с углубленным изучением английского языка № 27 (9 класс). Софью учит Елена Георгиевна КУДРИНА, Кирилла – Ольга Вениаминовна ЧЕРНИГОВСКАЯ.Блеснули ангарчане и по химии, весь пьедестал вместе с победителями и призёрами был занят нашими школьниками. Двоих победителей дал лицей № 2 - это Арина ДЁМИНА (11 класс), её имя ежегодно появляется в списках победителей разных этапов олимпиады, и Роман ИСУПОВ (9 класс). Учит обоих Оксана Николаевна СМОЛЯКОВА. И ещё один победитель учится в 10 классе лицея № 1, Павел СМИРНОВ. Его учитель химии Татьяна Александровна ТАРАСОВА.Региональные олимпиады будут проходить до 22 февраля. Осталось 7 предметов. Победа в региональном этапе даёт возможность участия во всероссийском этапе.