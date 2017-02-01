Нарушения единичны



Оксана ТИХАЯ

Однако постановлением главного санитарного врача юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предписано на 60 суток (до 25 марта) приостановить розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции (за исключением стеклоомывающих жидкостей).Екатерина МАРКОВА, и.о. начальника ТО управления Роспотребнадзора Иркутской области по АГМО, рассказала нашей газете, что проверки идут по всей России и будут продолжаться до появления приказа о прекращении данного постановления. Для проведения проверок не требуется предупреждения заранее. С декабря по 7 февраля проведены 58 проверок магазинов и небольших отделов, торгующих парфюмерно-косметической продукцией на ДСК «ШанхайМолл», ТД «Регион», «Север», «Автомир», и других. К продаже разрешена парфюмерия, а вот косметические средства с превышением 28% спирта (лосьон «Огуречный», жидкость для протирания лица «Розовая вода» и другие) запрещены до 25 марта. Даже с обязательной надписью на этикетке «Не принимать внутрь».На 7 февраля составлено 16 протоколов изъятия в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, 10 из них направлены в арбитражный и мировые суды. Тем не менее в целом сотрудники Роспотребнадзора отмечают единичные случаи нарушений, что больше говорит о неинформированности предпринимателей в плане изменений законодательства.