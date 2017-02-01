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Доехал до Луны


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Сегодня, 16:39
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8 февраля Григорию Харламповичу КОССЕ, ветерану войны и труда, исполнилось 90 лет. Возраст солидный, а человек особенный.

Доехал до Луны
На таких, как КОССЕ, и держатся трудовые коллективы.
Фото из архива семьи КОССЕ


В трудовой книжке у Григория Харламповича всего две записи: первая об устройстве на работу, вторая об увольнении по выходу на пенсию. В 1952 году холостым парнем приехал он из Мариуполя в служебную командировку в Ангарск. Устроился в «Стальконструкцию», там и оттрубил 60 лет водителем автобуса.

- Все годы папа возил монтажников на объекты по всей Иркутской области. Начинал работать на дежурной будке для перевозки людей и всегда относился к ней не как к машине, а как к верному другу. Потом появился автобус ЛАЗ. Папа шутя говорил, что за свою жизнь объездил столько километров по Сибири, что можно было несколько раз слетать до Луны, - вспоминает дочь Евдокия Григорьевна, которая отдала дополнительному образованию 40 лет жизни и тоже является ветераном труда.

Тут же, на предприятии, молодой водитель приметил будущую жену Августу Георгиевну. Вместе они шли по жизни, пережив как расцвет предприятия, так и его тяжелые годы. Григорий Харлампович работал аж при семи руководителях «Стальконструкции» и сейчас помнит их всех в хронологическом порядке.

Ветеран ушел на пенсию в 75 лет. Бывшие работники вспоминают его как большого оптимиста, независтливого человека, который мог годами работать без отпуска. Привозя монтажников на работу, варил им обед в походных условиях. Он до сих пор сажает на дачном участке картошку и интересуется новостями в городе. В этом ему помогает наша газета. А его самое любимое занятие - возиться с железками в гараже, где стоит его старенький «Москвич-412».

Виктория КОСТИНА
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