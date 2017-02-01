Новые мишени



Виктория КОСТИНА

Размер выделенных субсидий составил от 53661 до 300 000 рублей. Ангарское городское общество инвалидов выиграло грант в размере 280 тысяч рублей. Проект называется «Формирование точности метательных движений, развитие двигательных функций у людей с ограниченными возможностями здоровья». Его цели и задачи понятны из названия.Руководитель функционального подразделения АГОИ дартс-клуба «Вертикаль» Сергей НЕДБАЙЛО (к слову, работающий в нашей редакции) рассказал, что уже закуплено 15 мишеней дартс, профессиональные дротики, силовые тренажеры и т.д. Кроме проведения тренировочных занятий, планируется организация городских и областных соревнований на базе спортзала для инвалидов в 85 квартале, участие в чемпионате Сибирского федерального округа по дартсу в Красноярске.Спортсмены-инвалиды надеются, что администрация АГО выделит им время для занятий в спортзале в 85 квартале, а также организует ставку инструктора.Напомним, в 2017 году в Ангарском городском обществе инвалидов реализуются два социальных проекта, один из них - «Ангарский правозащитный центр инвалидов».