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Новые мишени


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Вчера, 23:49
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Новые мишени
7 февраля в Иркутске состоялось награждение победителей конкурса социально значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области-2016», в котором победила 71 организация.

Размер выделенных субсидий составил от 53661 до 300 000 рублей. Ангарское городское общество инвалидов выиграло грант в размере 280 тысяч рублей. Проект называется «Формирование точности метательных движений, развитие двигательных функций у людей с ограниченными возможностями здоровья». Его цели и задачи понятны из названия.

Новые мишени
Реализация проекта идет полным ходом. Переустановку оборудования и небольшой ремонт, члены дартс клуба делают самостоятельно.

Руководитель функционального подразделения АГОИ дартс-клуба «Вертикаль» Сергей НЕДБАЙЛО (к слову, работающий в нашей редакции) рассказал, что уже закуплено 15 мишеней дартс, профессиональные дротики, силовые тренажеры и т.д. Кроме проведения тренировочных занятий, планируется организация городских и областных соревнований на базе спортзала для инвалидов в 85 квартале, участие в чемпионате Сибирского федерального округа по дартсу в Красноярске.

Спортсмены-инвалиды надеются, что администрация АГО выделит им время для занятий в спортзале в 85 квартале, а также организует ставку инструктора.

Напомним, в 2017 году в Ангарском городском обществе инвалидов реализуются два социальных проекта, один из них - «Ангарский правозащитный центр инвалидов».

Виктория КОСТИНА
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