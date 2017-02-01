Добро пожаловаться

Члены общественного совета будут принимать граждан 16 февраля в здании УМВД России по Ангарскому городскому округу (ул. К. Маркса, 52), в кабинете 217, с 14.30 до 17.00.Предварительная запись в рабочее время по телефонам 692-710,692-707, 527-944.Общественный совет рассматривает обращения граждан по всем вопросам, связанным с деятельностью полиции.

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